'Empantanada' solución definitiva al problema vial de El Tarrita

Análisis en terreno

Ante la insistencia de los gremios y líderes sociales se anunció la visita a la zona afectada para este jueves de la Viceministra de Transporte, María Constanza García y la directora del Instituto Nacional de Vías, Mercedes Gómez Villamarín.



Los transportadores expondrán la difícil situación vivida por el cierre obligado de la carretera durante los 5 meses debido a los factores climáticos que inciden en la dinámica comercial en la línea de frontera con la costa norte colombiana.



El principal factor son las lluvias que generan inconvenientes en las vías. Uno de ellos son las denominadas ‘avenidas torrenciales’, debido a la gran cantidad de precipitaciones que al caer en los taludes generan el deslizamiento de tierra y lodo sobre los corredores viales.



El presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia capítulo Norte de Santander, Yamil Antonio Galeano Arenas, solicitará a la firma contratista KMA Construcciones celeridad en las obras de mitigación y los estudios para un nuevo trazado del corredor vial.



Además, la asignación de los recursos necesarios para adelantar los trabajos de alta ingeniería, pero por otro lado con el fin de remediar el dolor de cabeza, dijo Galeano.



El gerente de la Cooperativa de Transportadores Unidos de Ocaña, Román Alberto Jácome Pérez, afirma que la situación se agudiza ya que no se han podido estabilizar los terraplenes para acceder a los puentes metálicos. Asimismo, la sedimentación, los derrumbes y pérdida de la banca dificulta la movilidad en el trayecto. “Da tristeza circular por ese tramo afectado, y no hay posibilidad de cambiar de ruta, pues no estamos autorizados por el ministerio”, recalcó.

Las pérdidas son millonarias en los 160 días de la catástrofe natural y el problema está latente ante las fuertes lluvias que caen en la zona.