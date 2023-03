Exigen nombramiento de rector en el colegio Edmundo Velásquez del corregimiento de Otaré

Ante los amagos de unos cambios intempestivos en la nómina de maestros y las dilaciones en el nombramiento de un rector en propiedad, padres de familia y estudiantes del colegio Edmundo Velásquez del corregimiento de Otaré adelantaron un plantón frente a la Alcaldía de Ocaña. Aseguran que la demora en la asignación de la cabeza visible retrasa los distintos planes de mejoramiento en la institución educativa.

Desde la muerte de José María Lanzziano Madariaga, en 2019, no cuentan con un titular en la rectoría, factor que incide en la ejecución de los proyectos y la calidad de la educación en el sector campesino, manifiesta la madre de familia Luz Estela Toro.

Ahora se anuncia la salida de dos maestras, lo que preocupa a los padres de familia.

En busca de soluciones

Ante las jornadas de protestas, el secretario de Educación, Cultura y Turismo, Raúl Rolando Castro, viajó rumbo a la capital de Norte de Santander para analizar la problemática presentada en el sector rural. Se avanza también en la solución de los requerimientos presentados por las instituciones educativas Alfonso López, La Salle y Carlos Hernández Yaruro.

Alternativas viables

Con el propósito de brindar soluciones a los requerimientos presentados por la comunidad de la institución Edmundo Velásquez, el alcalde Samir Casadiego se reunió con delegados de Otaré para exponer las alternativas que permitan garantizar el acceso a la educación.

El padre de familia, Rolfen Elías Quintero Carrascal, reiteró que tres años sin rector no ayudaban al buen desempeño del colegio y también faltaban maestros en la escuela para la formación de los hijos. Una profesora está enferma y temen perder la plaza, entonces dos profesoras no pueden atender una escuela urbana.

En el ojo de la polémica

El profesor Luis Alfredo Moreno Bonilla, se presentó a los padres de familia y estudiantes protagonistas del plantón en el parque principal de Ocaña. Explicó que luego de ganar el concurso fue nombrado para el colegio nacional José Eusebio Caro, pero por caprichos de algunos maestros presionaron el traslado hacia el corregimiento de Otaré. “El 6 de julio del año 2021, simplemente renuncié a esa asignación, le dejé las manos libres a la secretaría para que no tuviera excusas en el nombramiento del rector en propiedad. La vacancia en el colegio Edmundo Velásquez de Otaré data desde junio de 2019, cuando murió mi amigo José María Lanzziano”, precisó.

Asegura que la administración departamental ha tenido todo el tiempo para suplir la vacante.

“Ante de jubilarme pedí mi renuncia y la secretaría renuentemente no la ha aceptado. Porque es un derecho de toda persona aceptar la renuncia. Como ente administrativo deben proceder porque la he presentado 5 veces. Si no la aceptan, la irregularidad es de la entidad, no mía”, exclamó.

La Secretaría de Educación espera remediar la situación.

