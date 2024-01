Hueco fiscal de Ocaña supera los $30.000 millones

La realidad a la luz pública

Fue enfático al afirmar que un buen gobierno no puede ocultar esa realidad porque lo público es de la gente. “Uno está en un cargo prestado. Yo asumo un compromiso con la ciudadanía. Un buen gobernante no deja comprometidos los ingresos de la sobretasa a la gasolina a 10 años, cuando había fuentes de financiación a través de regalías para multiplicar los pocos recursos de otros niveles”, reiteró.



La rendición de cuentas debe ser permanente y se va a acabar las ayudas individuales porque los presupuestos públicos no deben ser una colcha de retazos, vamos a impulsar lo colectivo que beneficie a mucha gente, enfatizó.