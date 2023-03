Patriarca del sector cafetero se encuentra en el Catatumbo

Espíritu altruista

Las mujeres cabeza de hogar lo recuerdan como aquel hombre altruista que generó empleo en la cooperativa de caficultores para seleccionar el grano y el procesamiento del producto que se enviaba a los distintos puertos del país.



Hizo parte del Hogar del Niño Desamparado, el ancianato y el Club de Leones, destinando parte de las ganancias a la población vulnerable.



“Observo la grandeza de Dios reflejado en las bondades de la naturaleza, ver los frutos, las aves que llegan y la dinámica de los riachuelos, me estimula a seguir viviendo para ayudar a los semejantes”, dice.



Insiste en el fortalecimiento de los valores éticos y morales, las costumbres ancestrales a través del aroma del café para mantener hábitos saludables en los entornos.



“No solo me corresponde a mí, sino al magisterio y al Gobierno Nacional, procurar la enseñanza de los aspectos de la naturaleza porque es vida. Vinimos a este mundo para servir a la gente, al hermano y me entregué a los campesinos entendiendo las falencias para solventar las necesidades más sentidas”, mencionó.

Abanderó programas para el mejoramiento de vivienda, la construcción de placa huellas para facilitar el transporte de los productos agrícolas, estrechó lazos de comercialización y promovió la siembra de árboles. Su finca abarca varias hectáreas y es muy celoso en el cuidado de las fuentes hídricas.



Indica que Salazar de las Palmas fue la cuna del café en Colombia, cuando el sacerdote Francisco Romero, quien encomendó a los pecadores como penitencia, la siembra de las matas y hoy se convierte en uno de los renglones de la economía más importantes de la región para mejorar las condiciones de vida de los campesinos de la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo.

El secretario de Educación, Cultura y Turismo, Raúl Rolando Castro Ojeda lidera la ruta del café donde resalta la participación de los emblemáticos personajes, propietarios de las parcelas en los recorridos. “Indudablemente, Don Moisés tiene un gran conocimiento de la cultura cafetera y los procesos medio ambientales para impulsar la agricultura. Además, se aprovecha el desarrollo sostenible como eje turístico para dinamizar la economía con las caminatas ecológicas”, precisó el funcionario.