Piden intervenir las vías deterioradas de Ocaña

Pluralidad de oferentes

Indica que dentro de los tiempos se tiene contemplado ejecutar ese proceso administrativo, la plata está disponible desde febrero y la demora obedece a los trámites de ley.

Señala que se van a registrar muchos trancones y se debe tener mucha paciencia para invertir esos recursos a su debido tiempo, posiblemente la última semana de julio.



Sobre la ley de garantías indica que no afecta ese contrato en página de selección de contratistas. “Sería importante el diálogo para que entiendan los procesos”.



Ante los señalamientos sobre el manejo de los recursos en plena época electoral fue enfático al afirmar: “En todos los procesos de selección existe una pluralidad de oferentes, no podemos escoger a dedo a un contratista, debe cumplir con todo lo de ley, generar esta gestión coincide con la época electoral, igual, siempre hemos respetado el pensamiento ciudadano y no vamos a tener ninguna injerencia en el proceso democrático, sino que el votante vayan en las urnas para elegir al mejor candidato para que lleve las riendas del municipio”.



Al ser consultado por la inquietud de los inconformes conductores que estaba acomodando la licitación para que la gane un hermano, restó importancia a esos comentarios. “Esa es la gente que solo quiere hacer daño y no aportan nada bueno. Mediante un contrato de selección objetiva se presentan muchos oferentes y el que cumpla con los requisitos se les otorga. Esos contratos son pliegos tipo, no se puede adaptar o acondicionar para que tengan una ventaja uno u otro. Hay estipulado un modelo de pliego de condiciones donde no podemos modificarlo, adicionalmente con el uso del SECOP II en el día opera el valor del dólar del día y no son predecibles, no se puede manejar. Uno siempre escucha esos comentarios que no tiene nada qué ver con la realidad”, reiteró.



Promete que las obras las estará entregando antes que expire la presenta administración. “Se va a proponer que se trabajen en tres turnos diarios, abarcando parte de la noche”, puntualizó.