Plan de salvamento para la cebolla roja ocañera

Los cultivadores de cebolla atraviesan por una profunda crisis y reclaman al ministerio de Agricultura la implementación de políticas tendientes a proteger ese renglón de la economía regional.

El creciente contrabando desde el territorio peruano agudiza la situación financiera entre los cultivadores de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo donde se adelanta una investigación para recuperar la genética del bulbo.



Agrosavia promueve la iniciativa para alcanzar la marca colectiva de la denominación de origen y así conquistar nuevos mercados a nivel nacional e internacional.



Los campesinos, voceros de las asociaciones, el Banco Agrario, la Policía Fiscal Aduanera, concejales, diputados, funcionarios públicos de los municipios, el departamento de Norte de Santander y el representante a la Cámara, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón se dieron cita en el hotel Hacaritama de Ocaña para trazar planes y frenar las intenciones del paro anunciado para el próximo lunes.



El presidente de la Asociación de Personeros de la zona del Catatumbo, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano promovió la conciliación para que los cebolleros desistan del cese de actividades ya que el impacto sería negativo para el sector agropecuario.

Hizo un llamado al Gobierno nacional de Gustavo Petro para que intervenga con soluciones y para que se construya una política de paz que ayude a minimizar ese impacto que genera el Tratado de Libre Comercio.

No se explica cómo una tractomula atraviesa todo el país con todos los controles hasta llegar a Ocaña para inundar la plaza de mercado.

El representante a la Cámara, Ciro Rodríguez Pinzón, resaltó la presencia de funcionarios en los territorios para escuchar las necesidades. La cebolla no es un elemento de producción económica sino una tradición cultural que no puede desaparecer. Si es contrabando por qué no se dan cuenta y de permitirlo los tratados, los campesinos no están en capacidad de competir. Es necesaria una hoja de ruta para respaldar a los cultivadores y mitigar la extinción de esa forma de subsistencia agraria”, añade.