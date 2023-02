Polémica por trámites de títulos inmobiliarios

El malestar de la comunidad

Los denunciantes manifestaron que la expedición de esos documentos no ha servido para adelantar distintos trámites en las entidades bancarias y solicitaron una pronta solución.

Manuel Antonio Pérez Navarro es el más veterano de los reclamantes y exige la legalización absoluta de su vivienda, ya que por su edad debe trasladarse a la casa de una hija residente en Barranquilla y encuentran muchos tropiezos.



“No comparto que mi vivienda aparezca como subsidiada, si no he recibido un peso por parte del Gobierno. Ese papel corresponde al predio porque las mejoras las hice yo con recursos de mi propio bolsillo”, agregó.



Asegura que muchos de los beneficiarios no saben leer, ni escribir, entonces no conocieron de antemano la letra menuda para la formalización de los lotes. “En ese documento se dice que no podemos vender, entonces esa resolución no vale nada porque no podemos disponer de lo nuestro para hacer negocios”, mencionó.

Los protestantes reconocen la intención del exalcalde Huber Darío Sánchez Ortega, pero están inconformes con las exigencias.