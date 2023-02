Referéndum busca revocar licitación del acueducto

En defensa del agua

Los promotores buscan las firmas para salvar el manejo del agua que puede quedar en manos de particulares. El objetivo es dejar sin efecto el acuerdo por medio del cual los concejales entregan en las manos del alcalde la posibilidad de efectuar la licitación.



“No se puede bajo ninguna circunstancia permitir, ni entender, ni siquiera pensar que, el alcalde siga repitiendo una mentira que no se puede sostener, que es por culpa de un fallo judicial que él infortunadamente se ve sometido. No permitiremos hacer tremendo negocio con el acueducto”, anota Calvo.



Los miembros del comité consideran que existen otras alternativas como la creación de una entidad de economía mixta o una empresa netamente pública y no entregar los activos al mejor postor.

“El alcalde tiene serias dificultades para abrir la licitación pública, ya que no ha cumplido con lo exigido en la sentencia, pues no ha retomado los activos, en poder de la actual Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO S.A.”, agrega.

