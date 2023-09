Los hechos materia de investigación

Casadiego se remonta al año 2018 cuando se desempeñaba como abogado donde representó a una persona capturada en Ocaña en un proceso penal por el delito de acto sexual con menor de 14 años.



“Al momento de ser detenido se me contrata para las audiencias concentradas, a la persona se le dicta medida de aseguramiento y una semana después solicito la revocatoria y es concedida”, precisa el abogado defensor de ese entonces.



Es enfático al afirmar que los hechos ocurrieron en el municipio de Pamplona y por ende el proceso continuaba en la Ciudad mitrada. “En su momento, manifesté al cliente que obviamente para seguir la defensa en otra jurisdicción había que reconsiderar los honorarios para el traslado y atender las audiencias públicas”, reiteró.

Confiesa que alcanzó a estar en una, no hubo un acuerdo económico con el sindicado y optó por no acudir al sitio para cumplir con las citaciones. “La queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, la traslada el juzgado, no el cliente, donde se manifiesta que la ausencia impide el trámite con celeridad a ese proceso”, aclara.