Transversal del Catatumbo se construye a paso de tortuga

Invías investiga

La territorial del Instituto Nacional de Vías-Ocaña llamó a los contratistas a rendir un informe pormenorizado sobre el cronograma de actividades y explicar los motivos de la parálisis momentánea de los trabajos.



“Hay que hacer la salvedad que es una parálisis, pero no existe un acta de suspensión de las obras de la Transversal del Catatumbo. A la gente no se puede obligar a trabajar con temor. Entonces se está analizando esa situación”, indicó el ingeniero Elías Jaime Fernández.



Trascendió a este medio sobre la presencia de personas extrañas merodeando los predios donde se ejecuta el proyecto. Se conoció además que los contratistas procedieron a liquidar a todo el personal hasta nueva orden por razones de seguridad.



Se desconoce si existe alguna presión para el desembolso de recursos económicos y las autoridades no tienen denuncio alguno sobre posibles extorsiones. Lo cierto del caso es que el año pasado cuando se adelantaban los estudios topográficos los profesionales de la ingeniería fueron despojados de la camioneta y equipos especializados.



“Hasta el momento no hay nada oficial, son meros comentarios y se está investigando las razones”, reiteró el funcionario.