El Nacional de Boxeo de mayores se toma a Cúcuta

El boxeo femenino fue la sensación en el inicio del Nacional de mayores.

Promocionar el boxeo

Para Irma Buendía, directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Boxeo, uno de los objetivos de la entidad es promocionar el boxeo en todo el país.

“La idea de la Federación es promocionar el boxeo por toda Colombia y que todas las Ligas estén en disposición de organizar un campeonato de cualquier categoría y nos complace que Cúcuta haya sido una de las ciudades que recibe este torneo clasificatorio a Juegos Nacionales”, apuntó Buendía.

La directiva aseguró que la responsabilidad de crear y mantener un lugar digno para los entrenamientos de los deportistas de esta disciplina recae sobre los entes gubernamentales de la región.

“Ese tema no le corresponde a la Federación, sino ese tema es gubernamental. Son los institutos que dentro de su infraestructura pueden construir un escenario digno a los deportistas de Norte de Santander. Ellos no pueden exigir un resultado a sus deportistas si no tienen las condiciones dignas para hacer un entrenamiento, una preparación adecuada para participar en un evento”, insistió Buendía.

