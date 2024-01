Parece haber una luz de esperanza para los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 después de las noticias desalentadoras sobre la pérdida de la sede para Colombia y la polémica que ha suscitado en el país sobre quién sería el responsable de los incumplimientos.



Se trata de un anunció realizado por el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, quien aseguró que tras conversaciones con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, se definió citar esta semana a los 41 países miembros de la organización a una Asamblea Extraordinaria el próximo mes.

Sería en febrero, todavía no se conoce la fecha exacta, la última oportunidad de Colombia para no perder la realización de los juegos, que ya se habían estipulado serían celebrados en Barranquilla y otras regiones del atlántico como Puerto Colombia.



La decisión vendría de parte de los Comités Olímpicos Nacionales de los 41 países del continente pertenecientes a Panam Sports, quienes deben votar para favorecer a Colombia o por el contrario definir que Barranquilla ya no alojaría las justas deportivas.

