La Liga de atletismo de Norte sufre el calvario de sus administraciones

El pasto está consumiendo el foso de lanzamiento de disco y el impulso de la bala.

Camino espinoso

Uno de los aspectos que preocupa al representante legal de la Liga, como ha sucedido con sus antecesores, ha sido la falta de recursos para prepararse y salir a competir.

“Sin duda lo más difícil es conseguir el apoyo económico, no solo de los institutos, que de alguna manera nos han ayudado, pero si de la empresa privada, entendiendo que no ven el atletismo como un deporte llamativo en la región. No es como el fútbol, el baloncesto que tienen más acogida que los deportes individuales, pero estamos en la gestión de ver que nos apoyen, con trabajos de ayuda mutua”, anotó el joven dirigente.

Escenario en el olvido

Otro factor, además de los recursos, es el estado crítico de la pista de atletismo del estadio Centenario.

Ya es una pista acabada, sin iluminación la parte que corresponde a las pruebas de campo están deterioradas (salto largo, lanzamiento de disco, martillo y la jabalina), donde incluso los deportistas de paraatletismo se han visto afectados por la falta de condiciones para entrenar.

En cuanto a esa parte, Miguel Flórez manifestó que, “desde que la pista se inauguró en los Juegos Paranacionales en 2012, ahí empezamos mal, porque es una pista irreglamentaria. No se pueden hacer campeonatos nacionales, está llena de grietas en toda su estructura. Se le hizo un arreglo después de la pandemia de la COVID-19, pero ya se dañó”.

El presidente indicó que además que, “hay que recuperar los fosos de salto, los de lanzamiento, la jaula de lanzamiento y martillo, necesitamos arreglar de manera urgente las luminarias de las cuatro torres no sirven y mayoría entrena en la tarde-noche y no se puede entrenar en las pruebas de campo y velocidad.

Flórez recordó que tuvo una charla con el director del IMRD Óscar Montes Ararat, solicitando la posibilidad de cambiar el sintético de la pista, pero aun sigue pendiente esa respuesta.