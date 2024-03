Así reaccionaron los sectores políticos a la propuesta de ir a una Asamblea Constituyente

El presidente, Gustavo Petro, afirmó este sábado que "está bien" que se abra un debate frente a su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, que ha despertado todo tipo de críticas de distintos sectores y al parecer derivada de la inminente derrota de las iniciativas de reforma de su administración en el Congreso.



"La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Está bien que así sea", precisó el Jefe de Estado en su cuenta de X.



Añadió, además, el video de su intervención del viernes en Cali donde lanzó la propuesta, al advertir que no quiere que recorten sus palabras o citen frases que no pronunció.



"Como ponen frases que no he dicho o recortan algunas, aquí les dejo el discurso completo frente a la minga en Cali", advirtió el mandatario.

