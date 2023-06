Así se enteró Rodolfo Hernández que padecía cáncer

A principios de mayo se difundió que Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, se encontraba hospitalizado en un centro médico del área metropolitana.

Días después se confirmó que el político santandereano padecía de un tumor en el colon y debía someterse a cirugía.

A un mes de conocerse el diagnóstico, Hernández contó cómo fue el proceso para enterarse de su cáncer.

“Yo me sentía como lleno, no con dolor, sino como cuando come más de la cuenta y digo ‘yo porqué comí tanto’. Pero no había comido”, comenta.

Ahí fue cuando decidió ir por urgencias utilizando su afiliación a medicina prepagada, a la que calificó como ‘un servicio buenísimo’.

Cuando fue atendido por médico en Urgencias le sacaron exámenes de sangre “porque el doctor dice ‘lo veo bien de presión, de corazón, mejor imposible’”.

Al llegar los resultados, fue informado que tenía anemia. Este diagnóstico lo dejó contrariado.

“Yo gordo, cachetón y colorado... ¿Anemia? Pero estaba era perdiendo glóbulos rojos, porque estaba sangrando internamente”, comentó Hernández.

En medio del video, el fundador del partido político Liga de Gobernantes Anticorrupción indicó que preguntó qué es lo que le sangraba.

“Ahí me dijeron que tenía o úlcera o cáncer. Me detectaron cáncer en el colon. El equipo médico de Bucaramanga, mejor imposible, me dieron una ruta y me dieron unos exámenes”, contó.

Sin embargo, se dirigió a Bogotá al Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que calificó como un “hotel de 20 estrellas”.

“Me quedé sorprendido. Allá me atendieron un oncólogo clínico, nutricionista, cirujana especializada en colon y luego junta de médicos. Cotejaron todo y coincidió con lo que dijeron en Bucaramanga”, explicó.

De acuerdo con Hernández, este cáncer necesita de dos etapas de tratamiento. La primera es la quimioterapia a la que dijo no tenerle miedo.

“Debo hacer una dieta sin ácido, 20 vasos de agua al día y duplicar ejercicio en fuerza. Luego viene la cirugía, que no sé si hacérmela acá (en Colombia)”.

Rodolfo Hernández también aseguró que lo importante en su diagnóstico fue el tiempo. “Si yo no me doy cuenta del cáncer a tiempo, llega un momento en el que el cáncer avanza tanto que no hay reversa”, enfatizó.

