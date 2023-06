Benedetti debe explicar sus palabras ante la Fiscalía: Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa reaccionando al escándalo desatado en el país por los audios que Armando Benedetti envió a Laura Sarabia sobre la financiación de la campaña presidencial del 2022.

Luego de publicar un mensaje escueto en el que aseguró no estar intranquilo por lo dicho por el exembajador de Colombia en Venezuela, el mandatario publicó un mensaje en el que defendió su campaña para llegar a la Casa de Nariño.

Manifestó que “no se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.

Sobre Benedetti, el jefe de Estado sostuvo que este debe explicar lo dicho ante la Fiscalía y el país.

“Creo entender que le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país”, señaló Petro.

Y es que en los audios el exembajador de Colombia en Venezuela le advirtió a la entonces jefa de Gabinete el escándalo que se desataría si se descubre lo que ocurrió en la Costa con la financiación de la campaña presidencial de Petro.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa monda, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijuep*** (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar (...)”, se escucha en un parte de los audios.

Añadió: “No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijuep***, a ti y al presidente, ¿oíste? (...) si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sé bastante para acabar con el mundo, ¿oíste? Con el de ustedes y con el mío. Así que no me vengas a hablar en ese tono tan maricón”.

Armando Benedetti recalcó que si él habla todos podrían ir a la cárcel. “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijuep*** verga”, dijo el exdiplomático.

Benedetti afirmó que él tiene mucha información y que con la misma puede perjudicar y hacer caer a todos.

“Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (...) Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mond* la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, contó Benedetti.

