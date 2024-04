Concejales de Cúcuta piden la urgente intervención del presidente Petro ante la ola de violencia

Ante los últimos hechos de violencia registrados en la capital nortesantandereana, algunos concejales de Cúcuta manifestaron su preocupación al Gobierno Nacional liderado por el presidente Gustavo Petro.

En este le exigen al presidente de Colombia que escuche a la ciudad y así mismo, “le ponga la cara a la ciudad”.

“No más polarización, las divisiones en Cúcuta ya no existen, aquí ya no hay colores, no nos importa si se es de derecha o de izquierda. SOS Cúcuta, nos están matando y el Gobierno Nacional no nos está respaldando”, es una de las afirmaciones que hacen los concejales en el video.

En este, también manifiestan que cerca de 200 personas, en lo corrido del 2024, han perdido la vida. “El pasado fin de semana nueve asesinatos ocurrieron en Cúcuta”, afirmó el concejal Carlos Chacón.

“Señor presidente Gustavo Petro si bien los resultados de las elecciones presidenciales en Cúcuta no fueron los esperados por usted, lo invito a cerrar este ciclo. Cúcuta es Colombia y hoy necesitamos el compromiso del Gobierno Nacional, la seguridad no puede ser ignorada ni postergada”, manifestó el concejal Jefferson Castellanos.

En el video aparecen concejales de la coalición mayoritaria afines al mandato de Jorge Acevedo. Entre ellos Carlos Chacón, Carlos Dueñas, Jesús Sepúlveda, Álvaro Raad, Sergio Matamoros, Carime Rodríguez, Edison Contreras, Jefferson Castellanos, Julián Rolón y Albert Casadiegos.

Aunque en el video hay un mensaje de unidad, en el mismo evidencia la ausencia de concejales como Leonardo Jácome, Jair Díaz, Vanessa Arenas, Oliverio Castellanos, Gimena Camacho, Jhon Jairo Villamizar, Alonso Torres, Guillermo León y Victor Caicedo.

