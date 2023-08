Cortocircuito | Arrancó la campaña

En el piso 11

Tres semanas después de que un juez de Cúcuta ordenara su reclusión en la cárcel de Cúcuta, luego de revocar la medida de detención domiciliaria que le había sido concedida desde julio de 2020, el exalcalde Ramiro Suárez Corzo sigue internado en el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz y no se ha podido hacer efectivo su traslado. El mismo día que se conoció la decisión de levantarle el beneficio de casa por cárcel, Suárez fue trasladado de emergencia al centro médico y desde entonces permanece allí, pues recibió una incapacidad médica de un mes. El exmandatario está bajo custodia del Inpec y la orden es que una vez le den el alta médica, se cumpla con la decisión judicial.

Cambio de estrategia

Y hablando de Ramiro Suárez y su injerencia en la campaña electoral que está en marcha, todo parece indicar que hay cambio de planes en la estrategia con la que se venía manejando el proyecto de Leonardo Jácome a la Alcaldía de Cúcuta. Como la aspiración del exconcejal de Cúcuta la terminaron coavalando también los partidos Liberal y Conservador, la condición que se estableció es que Jácome dejara de ser identificado como el candidato de Suárez Corzo y que a este último se le reconociera única y exclusivamente como un aliado. Así las cosas, en adelante, el eje central de la candidatura es el aspirante y su movimiento ‘Cúcuta Avanza’ y tanto Corzo, como los liberales y conservadores son aliados, sin dependencia ninguno del otro. Los cambios empezaron con la apertura de una nueva sede política, en donde funcionaba el antiguo Club Cormilitar. Atrás quedó la vieja sede de Suárez Corzo.

Convocatoria aplazada

La semana pasada, ante la plenaria del Concejo de Cúcuta fue presentada una proposición para poner en marcha la convocatoria mediante la cual se elegirá al próximo personero municipal, sin embargo, las tensiones que se presentaron al interior de la coalición mayoritaria no permitieron que esta fuera aprobada. En una primera votación, seis concejales le dijeron ‘no’ a la autorización que necesita la mesa directiva para hacer la convocatoria y seis que sí, pero como no hubo cuórum, esta se hundió. Fuentes al interior de la corporación municipal le dijeron a un reportero de Corto Circuito que los ánimos entre los integrantes del bloque mayoritario hoy están un poco más calmados, pero, aun así, la convocatoria seguirá aplazada hasta nueva orden. Se avecina un nuevo pulso de poder en esa entidad.

Llamados a extras

A propósito del Concejo, el viernes, el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, convocó a los corporados a un nuevo periodo extraordinario de sesiones que va desde este lunes 14 de agosto hasta el próximo 22, con el fin de estudiar y darles aprobación a tres proyectos que quedaron en trámite durante las sesiones ordinarias, y para que se analicen otros que tienen que ver con traslados en el presupuesto y créditos adicionales. Algunos concejales manifestaron que les resultaba extraño y sin sentido que durante los dos meses que estuvieron sesionando tan solo se analizaran, a medias, dos proyectos y tuvieran que convocar a extras para que se terminen de aprobar, junto a un paquete adicional.

Con más candidatos

La Registraduría Nacional dio a conocer el escalafón de los partidos políticos con más candidatos inscritos para las elecciones de octubre y el liberal encabezó la lista, con 11.632 aspirantes a los diferentes cargos que estarán en disputa. Le siguen el conservador, con 10.342 postulados; el Partido de la U, con 9.410; Cambio Radical, 9.224 y el Partido Alianza Verde, con 8.359. En total, 128.105 candidatos confirmaron su participación en los nuevos comicios, luego de vencerse el plazo para hacer modificaciones por renuncia o no aceptación de la candidatura.

Arrancó la campaña

Uno que arrancó formalmente la campaña fue el exconcejal Carlos Jaimes, quien aspira a la Alcaldía de Cúcuta con el aval del Partido Demócrata Colombiano. El candidato presentó su proyecto político este viernes, en el salón de eventos de Ansep, en donde estuvo acompañado por un gran grupo de simpatizantes. Jaimes reiteró que su apuesta es lograr una ‘Cúcuta segura’ en los próximos cuatro años. “Empezamos con el sueño de transformar la ciudad en una Cúcuta segura y trabajamos diariamente con el compromiso de cuidarla”, manifestó.

‘Con los míos siempre’

Aunque quiso mantenerse al margen del pasado paro nacional de taxistas, el líder de ese gremio, Juan Carlos Bastos, actual candidato al Concejo de Cúcuta por el movimiento Todos por Cúcuta, no pudo contenerse y terminó siendo protagonista una vez más. La tensión entre la Fuerza Pública y los taxistas en algunos puntos de las concentraciones hizo que Bastos entrara a mediar para buscar consensos. “En todas las ciudades hablan los candidatos y acá lo quieren prohibir. No convoqué al paro, no estoy llamando a bloquear, pero no voy a permitir que se den agresiones,” dijo desde la autopista internacional, donde los ánimos se alteraron por algunos minutos. En esta ocasión, la ‘hora cero’ de los taxistas no salió tan bien como querían, pues no encontraron el respaldo ciudadano que buscaban y, contrario a las otras movilizaciones, la Policía esta vez sí se hizo sentir.

Nerviosismo

Los afanes y la repartición de avales a diestra y siniestra que se presentó en el cierre del proceso de inscripción de candidatos tiene a más de un partido y a unos cuantos aspirantes con los nervios de punta, pues ya se empiezan a conocer los listados de posibles inhabilitados para participar en los comicios de octubre. Luego de que la Registraduría le enviara la relación de aspirantes inscritos a la Procuraduría General de la Nación para su respectiva revisión, el ente de control anunció que hay un primer grupo de 660 postulados con anotaciones disciplinarias que podrían perder la posibilidad de ser elegidos: 14 a alcaldías, 19 a asambleas, 544 a concejos, 3 a gobernaciones, 55 para Juntas Administradoras Locales y 25 a ediles en Bogotá.

De celebración

Con una concurrida manifestación política en el Club Cazadores, el senador del Partido Conservador, Juan Carlos García Gómez, festejó su cumpleaños número 45, acompañado, además de sus padres Albino García y Zaida Yanet Lindarte. El festejo sirvió para ratificar el respaldo del congresista a la fórmula que acompañará en las próximas elecciones: Leonardo Jácome, a la Alcaldía de Cúcuta y William Villamizar a la Gobernación de Norte de Santander. La celebración fue por todo lo alto.

Encuestas Electorales

Los candidatos a las próximas elecciones de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos utilizan las diversas firmas encuestadoras que funcionan en el país para ir midiendo su favorabilidad durante los meses previos a la contienda electoral. Y aunque en los últimos años, estas encuestas no han sido muy acertadas, siguen siendo una guía importante para quienes las contratan, con el fin de evaluar los avances de las campañas. Aunque restan todavía más de 2 meses para el 29 de octubre, ya hay varios nombres que se perfilan como finalistas, tanto para la Gobernación del departamento como para la Alcaldía de Cúcuta. Sin embargo, habrá que esperar resultados más cercanos a la fecha electoral, que puedan ser de mayor exactitud.

Productos de exportación

Razón tenía el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, cuando habló en alguna de sus visitas a Cúcuta sobre la necesidad de fortalecer las exportaciones del país y que no fueran importantes las de delincuentes colombianos que se han establecido en otros países del hemisferio. Lo sucedido con el asesinato en Quito, Ecuador, hace unos días, del candidato presidencial Fernando Villavicencio, presuntamente a manos de un grupo de sicarios colombianos, no solamente empeora nuestra imagen, sino que nos relacionan con otro magnicidio ocurrido hace un par de años en Haití, donde el presidente Jovenel Moïse, cayó bajo las balas de mercenarios colombianos contratados para tal fin. La imagen de Colombia sigue deteriorándose ante los ojos del mundo con ese tipo de noticias, aparte de otras perlas más, como la de narcotraficantes, ya hace años establecida en el exterior a nuestros connacionales.

Poder femenino

Una vez más, la rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sandra Ortega Sierra, decidió rodearse de mujeres para liderar las transformaciones del centro educativo. Recientemente, Ortega designó a seis mujeres para que asuman el manejo de igual número de facultades en la institución de educación superior. Del grupo, cinco fueron reelegidas por su alta gestión académica y administrativa. Las docentes e investigadoras ya tomaron posesión de sus nuevos cargos. De esta manera, se consolida el poder femenino académico en la UFPS. Bien por esos espacios.

