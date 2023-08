Cortocircuito | ¿De tal palo tal astilla?

¿De tal palo tal astilla?

En 2011, siendo senador de la República por el Partido Conservador, Juan Manuel Corzo, actual embajador de Colombia en Paraguay, se hizo célebre por una frase que vuelve a cobrar vigencia por estos días: “El sueldo no me alcanza para pagar la gasolina”. Y es que esta semana, en medio del debate por la reducción del salario que reciben los congresistas, se conoció que un grupo de legisladores, además de su millonaria mesada, también tenía acceso a un subsidio para pagar el combustible de los vehículos en los que se movilizan. De inmediato, muchos recordaron a Corzo, no solo porque parece que los $43 millones que reciben cada mes los congresistas no les alcanza para asumir la gasolina, sino que el propio hijo del exsenador, el representante Juan Felipe Corzo, estaba en el listado de los beneficiados y durante varios meses gozó de tan generoso subsidio. Como dicen por ahí, ‘de tal palo, tal astilla’.

De los mismos creadores de….

Mucho de qué hablar dio el viernes una gigantesca pancarta que colgaron desde el último piso del Hospital Erasmo Meoz cuestionando la presencia del exalcalde Ramiro Suárez Corzo en el piso 11 del centro asistencial, donde está internado hace más de un mes, luego de que le revocaran la orden de casa por cárcel, pues aseguran que su habitación se ha convertido en una sede política. Lo que llamó la atención es que el pendón guarda gran similitud con el que se instaló, en 2018, en la Alcaldía de Cúcuta y cuyo promotor fue el entonces candidato a la Cámara, Francisco Javier Cuadros, en plena campaña al Congreso, pues en ese entonces también se denunció que Suárez seguía haciendo campaña desde su lugar de reclusión. “No más gobierno por Skype” y “Cúcuta se respeta”, son algunos de los mensajes que aparecieron en ambas pancartas. Esta vez, nadie se ha adjudicado el aviso todavía.

Lea: Jóvenes quieren estar en los espacios donde se toman las decisiones

La campaña sube de tono

Y a propósito de la campaña para las elecciones de octubre, la contienda empieza a subir el tono de la confrontación y algunos aspirantes ya comienzan a sacarse “los trapitos al sol”. En un aparente cambio de estrategia, el candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Diego González, hizo público un video en el que se va lanza en ristre contra su contendor, William Villamizar, cuestionando los dos periodos en que ya gobernó y los resultados de sus administraciones, advirtiendo que el departamento “no puede dejarse engañar por tercera vez”. Los contradictores de González no tardaron en reaccionar y también mediante videos le recordaron las veces que agradecía y destacaba la gestión del exmandatario.

Amistad de verdad

En la reciente visita que hizo a Cúcuta el expresidente Andrés Pastrana y luego de haber acompañado la postulación de los aspirantes de su partido, la Nueva Fuerza Democrática, a los cargos de elección popular, este le solicitó a sus allegados que lo llevaran a visitar a Luis Vicente Serrano Silva, antiguo parlamentario y líder de su grupo político, con quien siempre mantuvo una cercana amistad y que por su edad y problemas de salud se encuentra actualmente incapacitado para salir de su residencia en el edificio Cenit. Bonito gesto del expresidente para quien fuera uno de sus principales alfiles del conservatismo nortesantandereano.

Entérese: Sendero ecológico en Bochalema, una opción para disfrutar

Hijo de tigre…

Entre los candidatos que aspiran a la Asamblea departamental de la Nueva Fuerza Democrática en el departamento, figura Gerardo Ordóñez, hijo de Darío Ordóñez, antiguo parlamentario y dirigente conservador de la provincia de Ocaña, quien fuera militante del antiguo Laureanismo, ya manejado en ese entonces por el excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, fundador de la disidencia conservadora Movimiento de Salvación Nacional y opuesto a los conservadores tradicionales del movimiento pastranista. En este caso, contrario al adagio popular, el hijo de tigre “no salió pintado”.

Tensión en el ambiente

El miércoles estuvo en Cúcuta el expresidente Álvaro Uribe Vélez para darles impulso a los candidatos del Centro Democrático en Norte de Santander, pero la tensión en el ambiente por cuenta de las marcadas divisiones que hay en el partido se hicieron evidentes en algunos de los eventos programados. Durante la rueda de prensa convocada en el Club del Comercio, el representante Juan Felipe Corzo y el concejal Carlos Dueñas protagonizaron uno de esos momentos, pues Dueñas estaría interesado en que Corzo hiciera público, delante de Uribe y los medios, si estaba o no acompañando las candidaturas del general (r) Jorge Eduardo Mora a la Gobernación y Juan Carlos García-Herreros a la Alcaldía. Al percatarse de su intención, el representante le hizo la pregunta al concejal delante de todo el escenario, pero como la atención estaba centrada en el expresidente, el suceso no pasó a mayores. Al término de la reunión, los dos políticos salieron, conversaron sobre lo sucedido y aclararon la situación.

No hay unidad

Una cosas que sí está clara al interior del Centro Democrático, es que no toda la militancia está unida en torno a los mismos proyectos electorales que postuló el partido para octubre y hasta el propio Uribe se abstuvo de confirmar esa cohesión y reconoció que había que tener “mucha paciencia”. Militantes del partido les han dicho a reporteros de Corto Circuito que algunos reconocidos miembros del partido están con otros candidatos como Jorge Acevedo, quien aspira nuevamente a la Alcaldía, y con William Villamizar, a la Gobernación. Es por esa misma razón que algunos prefirieron pasar inadvertidos en la visita de Uribe o no estar muy cerca de donde estuvieran los candidatos Mora y García-Herreros.

Vea: Registraduría amplía horarios de atención para inscripción de cédulas

El más terco

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, reaccionó a la entrevista que le concedió el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, a La Opinión y en la que aseguró que aunque le parece que el gobernante cucuteño es un hombre bien intencionado, cree que es “supremamente terco”. En la tradicional izada de bandera de comienzo de semana, Yáñez se mostró orgulloso de aquel calificativo y dijo que quiere seguir siendo “el alcalde más terco”, pues en su criterio, esto le ha permitido llamar la atención y por eso, más que un defecto, cree que ha sido para él una de sus “cualidades”.

La respuesta de Maldonado

Otro que también reaccionó a lo dicho por Hernández fue el aspirante a la Alcaldía de Cúcuta, Sergio Maldonado, a quien la Liga de Gobernantes Anticorrupción le negó el coaval, por considerar que era “demasiado joven” y no tenía la experiencia necesaria. En un video que puso a rodar en sus redes sociales, Maldonado le respondió al ingeniero recordándole no solo las consecuencias que ha producido su derrota presidencial, sino lo que él “sí ha hecho” en su carrera profesional. “La juventud, no es igual a ineptitud. Hay muchos experimentados que lo que saben es robar”, le contestó. Y aunque el alcalde Jairo Yáñez reconoció que le pidió apoyo a Hernández para la candidatura de su antiguo secretario de Desarrollo, este ahora parece desconocer a quien fuera su antiguo jefe, pues dijo que en su campaña nadie estaba autorizado para pedir apoyos.

Nada de alianzas

Hace unos días tomó fuerza la versión de que la candidata Blanca Cruz González, la única mujer que está en competencia por la Alcaldía de Cúcuta, estaba buscando acercamientos con el exalcalde César Omar Rojas Ayala, a quien respaldó en la campaña de 2015, para hacer una alianza de cara a las elecciones de octubre. Sin embargo, la candidata aseguró que esto no es cierto y que está decidida a llegar hasta el final con su proyecto político. “Aquí no hay maquinarias. La ciudad conoce quién es esta mujer, la capacidad, el carácter y el conocimiento de Cúcuta y sus necesidades”, manifestó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion