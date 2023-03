Cortocircuito | Esta columna perdió a un gran periodista

Corto circuito, de luto

El pasado domingo 19 de marzo esta columna perdió a un gran periodista, creador de este espacio y quien semana a semana nutría esta columna y otras secciones de La Opinión. Ángel Romero, quien estudió derecho pero terminó dedicando su vida a su verdadera pasión, el periodismo, llegó hace 22 años a Cúcuta y desde entonces aportó informativamente a la ciudad y a varias generaciones que pasaron por La Opinión. Su larga trayectoria incluyó distintos diarios como El Universal, El Tiempo y Colprensa y cadenas de radio como Todelar. Fue miembro activo de la FLIP y jefe de redacción de La Opinión. El mismo Gabriel García Márquez, que conoció su trabajo a través de la chiva que reveló de la muerte de Jaime Bateman, lo llamo ‘el periodista con criterio certero’. Sin duda, el periodismo regional perdió a uno de sus mejores alfiles. Paz en su tumba.

Así se vieron

En la audiencia pública sobre la reforma a la salud que se llevó a cabo el viernes en Villa Antigua, a la ministra de Salud, Carolina Corcho, se le vio muy sonriente al llegar al auditorio. Nuestros reporteros captaron varias escenas en las que se mostró muy amable y cordial con sus compañeros de mesa. Al gobernador, Silvano Serrano, quien estuvo todo el tiempo junto a la ministra, se le vio algo tenso en momentos previos al reclamo, justificado por cierto, que le hizo al gerente de la Nueva EPS sobre las millonarias deudas que tiene esta entidad con hospitales regionales.

¿Relato periodístico o realidad?

Ha hecho carrera en el gobierno del presidente Gustavo Petro que la situación actual del país y los diferentes acontecimientos que se han vuelto noticia en los últimos meses obedecen más al “relato periodístico” de los medios de comunicación, que a una realidad. Así quedó en evidencia nuevamente esta semana, durante la visita de la ministra de Salud, Carolina Corcho, a Villa del Rosario, donde participó en una audiencia pública sobre la reforma a la salud. Tras hacer referencia a la escasez de medicamentos que se vive hoy en Colombia, Corcho aseguró que hay “bastante desinformación” al respecto y en ese sentido dijo que hacía un llamado “cariñoso y respetuoso” a construir unos “relatos de paz y unidad de nuestra familia colombiana, no relatos de odio”. ¿No será mejor hacerle frente a la situación que estar cuestionando lo que se dice y cómo se dice?

Las contradicciones de la ministra

Continuando con la ministra de Salud, quien por primera vez visitó Norte de Santander, no dejaron de sorprender sus contradicciones durante su participación en la sesión especial que organizó la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Y es que mientras la funcionaria fue insistente en que la prensa debía ayudar a informar y no desinformar, pues según su opinión, “ha sido desafortunado el abordaje que ha tenido cierto sector de la prensa”, con algunos temas de la salud, Corcho salió “volada” de la audiencia pública que tuvo lugar en el Hotel Villa Antigua, y dejó ‘viendo un chispero’ a los periodistas que esperaban sus declaraciones. Los medios lo único que buscaban era hacer eso que ella misma pidió: conocer de primera mano la verdad y aclarar muchas dudas sobre los puntos que han generado controversia respecto a la reforma a la salud.

Pacto de no agresión

Otro apunte que llamó la atención durante la intervención de Carolina Corcho en el debate del viernes, fue la invitación que le hizo al auditorio y al país: “Quiero convocarlos a un pacto de no agresión; no más insultos. A quienes me insultan les ofrezco una flor de paz”. La ministra de Salud es una de las integrantes del gabinete de Gustavo Petro que más resistencia ha generado en muchos sectores, incluso afines al Gobierno, por sus posturas radicales y su notado activismo político.

Duro llamado de atención a los alcaldes

Desde que se presentó el proyecto de reforma a la salud, la Cámara de Representantes decidió organizar algunas audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía y tener en cuenta sus inquietudes y preocupaciones frente al proyecto. Una de las regiones priorizadas fue Norte de Santander, por iniciativa el representante Jairo Cristo. Teniendo en cuenta la importancia del asunto, a la sesión de esta semana fueron invitados los 40 alcaldes del departamento, pues los municipios y las zonas rurales son protagonistas en la propuesta que aspira a sacar adelante el Gobierno. Sin embargo, tan solo tres mandatarios locales llegaron al encuentro. Esto llevó a que desde la Comisión Séptima les hicieran un fuerte llamado, pues la mesa dispuesta para estos funcionarios se quedó prácticamente vacía.

La crítica de Édgar Díaz

El que no quedó muy conforme con la audiencia pública que se desarrolló en Villa del Rosario fue el senador de Cambio Radical, ahora partido de oposición, Édgar Díaz Contreras. Para el congresista, esta discusión debió hacerse antes de que el proyecto de reforma a la salud fuera presentado al Congreso de la República y no cuando “ya tiene prácticamente asegurada ponencia positiva de primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara”.

Se mueven las inscripciones

Los partidos políticos avanzan con la recepción de las hojas de vida de los interesados en participar en las elecciones locales y regionales del 29 de octubre. En el Partido Conservador, esta semana se conoció que el diputado Emerson Meneses ya oficializó ante la colectividad su inscripción como candidato a la Alcaldía de Cúcuta. Meneses estuvo insistiendo hace varias semanas en la necesidad de adelantar una consulta interna para definir el acreedor del aval entre él y Leonardo Jácome, quien aspira por firmas, pero muy seguramente buscará el coaval conservador, pero finalmente nadie le respondió su solicitud. ¿Será que al diputado sí lo tienen en cuenta o lo volverán a dejar en visto?

Cúcuta, presente en diálogo de alto nivel en Washington

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, organizó un diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, en Washington, sobre las maravillas de la región Andina, el cual tendrá su cuota cucuteña. Se trata del director de Corponor, Gregorio Angarita Lamk, quien fue invitado por el embajador –con quien mantiene una muy cercana relación– y participará este lunes y martes como parte de los eventos por regiones que se adelantarán en estas jornadas. En su intervención, el director de Corponor resaltará el trabajo que se ha adelantado en el departamento, en áreas protegidas como Santurbán y en el tema de negocios verdes. Angarita llevó a Washington una pequeña muestra de productos de la región. A este evento también fue invitado el gobernador del departamento, Silvano Serrano, pero no pudo asistir.

Degustación para empresarios venezolanos

A comienzos de esta semana, unos 20 empresarios venezolanos estuvieron en Cúcuta, conociendo las instalaciones del puente Atanasio Girardot y participando en distintas reuniones con el propósito de entender cómo están funcionando los procesos aduaneros y de logística por Norte de Santander, en su interés de exportar hacia Colombia por esta frontera. Muchos de los empresarios de compañías como Polar, Nestlé, Minesa, Tealka que estuvieron en la visita, venían de Caracas y no conocían probado el pastel de garbanzo, plato típico de la región, con el que las autoridades colombianas los sorprendieron en un compartir al finalizar la visita. Todos se mostraron complacidos con el plato y hasta preguntaron si podrían llevarse unos de regreso a su país.

El hackeo a Hacienda

La secretaría de Hacienda Municipal debería revelar la lista de los 47 predios que aparecieron con el predial supuestamente pagados después del hackeo del que fue víctima el sistema de dicha dependencia, que maneja los pagos que se hacen al municipio. La secretaría afectada debería reportar quienes son los ciudadanos propietarios de dichos predios, que supuestamente pagaron la millonaria suma.

