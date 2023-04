Cortocircuito l Los candidatos que se bajan del bus, los que se refuerzan y otros temas políticos

Ross se bajó de la precandidatura

Hoy se votará la consulta interna del partido Colombia Humana en Norte de Santander, para definir sus candidatos a Gobernación, Asamblea, alcaldías, concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL) y uno de los nombres que aparecía en la lista de precandidatos a la Alcaldía de Cúcuta era el del exdiputado del Partido de la U, Hernando Ross. Sin embargo, faltando unas cuantas horas para que se abrieran las urnas, Ross decidió bajarse del bus y anunció que no participará en el proceso interno. Según confirmó el mismo exdirigente político, en este momento no tiene ni las condiciones físicas ni los recursos económicos para asumir una nueva candidatura. Su decisión, por supuesto, generó el malestar de las directivas de la Colombia Humana, quienes no dudaron en reprocharle por “dejarlos botados”. La puja por la candidatura a ese cargo queda entonces entre Fanny Leal e Isaac García.

Seguirá haciendo campaña

Y siguiendo con Ross, aunque el exdiputado insistió en que los problemas de salud que lo aquejan definitivamente no le permiten asumir un proyecto político personal en estas elecciones, lo que sí dejó muy claro es que eso no será impedimento para hacer campaña y estar activo acompañando a sus “amigos” en la contienda de octubre próximo. Esto no incluye, necesariamente, la promoción de las candidaturas de la Colombia Humana, aunque el ahora exprecandidato le agradeció al partido por haberlo tenido en cuenta para postular su nombre en la consulta de hoy.

El alcalde se va para Estados Unidos

Esta semana, el alcalde Cúcuta, Jairo Yáñez, solicitó autorización al Concejo para salir del país en comisión, con el propósito de participar en la ‘Reunión de alcaldes 2023’ de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tendrá lugar en Denver, Colorado (EE. UU.), entre el 24 y el 29 de abril. El mandatario justificó su participación en el evento asegurando que esta era una oportunidad “valiosa para descubrir distintas formas de financiamiento para las ciudades, como también acceso a sesiones de networking, con alcaldes de toda la región”. En el Concejo le dijeron que sí, pero la decisión no fue unánime: apenas 10 concejales la avalaron, seis estuvieron ausentes y tres le dieron un ‘no’ rotundo, pues cuestionaron que mientras la ciudad está nadando en problemas, el alcalde se va “de espectador por el mundo”.

Bocanegra se refuerza

Sin duda, la inseguridad se ha convertido hoy en uno de los principales problemas que enfrenta Cúcuta y en ese sentido, buscar una solución será el mayor desafío que deberá asumir quien llegue a la Alcaldía en enero de 2024. Teniendo en cuenta este escenario, el precandidato por firmas Juan Carlos Bocanegra resolvió asesorarse muy bien desde ya y en los últimos días vinculó a su equipo de campaña al abogado, consultor y experto en seguridad y defensa nacional, Jairo Libreros. El nuevo asesor de Bocanegra ya estuvo en la ciudad acompañando al aspirante en algunas reuniones y analizando el panorama, para comenzar a estructurar una propuesta seria y realizable que haga parte del ‘Plan’ que el exdiputado les presentará a los cucuteños.

Un trino diario

A propósito de la violencia y la inseguridad que golpea a Cúcuta y que esta semana volvió a generar zozobra, por cuenta del ataque con granada en el Parque Mercedes, en pleno centro de la ciudad, que dejó una mujer muerta, el concejal Jesús Sepúlveda decidió impulsar una campaña en sus redes sociales para llamar la atención del Gobierno Nacional, que no ha vuelto a decir una sola palabra sobre lo que ocurre en esta zona de frontera. Sepúlveda invitó a los cucuteños a publicar un mensaje diario en las cuentas de Twitter sobre los hechos violentos que suceden en la capital de Norte de Santander, hasta que el presidente Gustavo Petro decida tomar medidas. “Presidente Gustavo Petro, nos están matando en Cúcuta, tenemos miedo, las calles huelen a muerte y desesperación”, fue uno de los mensajes publicados por el concejal. Diariamente, Sepúlveda viene cumpliendo con su promesa de llamar la atención e invita a que otros se sumen a este SOS.

Un pedido especial

Un reportero de Corto Circuito presenció el pedido especial que le hizo el concejal Jefferson Castellanos, del Partido Conservador, al secretario de Tránsito de Cúcuta, Mayid Gene Beltrán, al finalizar el control político del que participó, el pasado lunes.

Castellanos, en buen tono, le dijo al funcionario que le quería hacer una solicitud muy especial. Con libreta y lapicero en mano, el hombre fuerte de la administración se dispuso a escucharlo, pero con lo que no contaba el secretario era lo que le iba a decir el concejal: “Secretario, ¿por qué no hace un favor y renuncia al cargo?”. Sus palabras dejaron en silencio al recinto de sesiones. Se desconoce la reacción que pudo tener el funcionario y cómo se reflejó esa petición en su rostro, porque entre la gorra y el tapabocas negro que usa permanentemente, Gene logró disimular muy bien cualquier expresión de asombro. ¿Será que le acepta la petición?

Mujeres al poder

La rectora de la UFPS, Sandra Ortega Sierra, sigue rodeándose de mujeres para acompañar su gestión al frente de la institución de educación superior. Además de tener al frente en las seis facultades a mujeres con altas capacidades académicas y trayectoria profesional, en las últimas semanas hizo nuevos cambios en la estructura organizacional de la universidad, ubicando a más docentes en importantes departamentos y programas académicos, con el fin de que lideren algunos procesos que tradicionalmente eran asumidos por hombres. Bien por la rectora de confiar en su género y darle un mayor protagonismo en la academia.

Insistido con el muro

Mientras el mundo aboga por una mayor integración y porque se derriben las fronteras que dividen a los países, en Cúcuta hay un concejal que está insistido en separar a Colombia y Venezuela con un muro, pese a los lazos de hermandad que históricamente han unido a estas dos naciones. El protagonista es Edison Contreras, quien desde hace varios días viene haciendo eco de la “ingeniosísima propuesta” y aunque esta le ha valido más críticas y cuestionamientos que aplausos, el concejal insiste en que se debe contemplar. Esta semana, durante el debate de control político a la Secretaría de Infraestructura, el concejal aprovechó su tiempo de intervención no para reprochar las demoras y los incumplimientos de los contratistas con las obras que se vienen haciendo en la ciudad, sino para volver a pedir el muro. Contreras ya hasta le buscó recursos para su ejecución y dijo que los dineros de la adición que está pidiendo la Alcaldía para terminar los proyectos que lleva a medias, mejor los deberían destinar para la construcción de la pared con la que quiere separar a colombianos y venezolanos.

Su comentario no tuvo eco ni la atención de los presentes y, en cambio, volvió a dejar en evidencia lo mal que estamos de representantes en esta importante corporación.

Petro lo volvió a hacer en EE. UU.

El presidente de la República, Gustavo Petro, cumplió esta semana una exitosa agenda en Estados Unidos que incluyó el encuentro con su homólogo norteamericano, Joe Biden. Sin embargo, como ya es usual, hubo un detalle que no pasó inadvertido durante el periplo del mandatario colombiano y fue, nuevamente, su impuntualidad; una mala práctica que lo sigue desde que llegó al poder. Resulta que el jefe de Estado tenía programada para el miércoles una cita en la Organización de Estados Americanos (OEA), para hablar con su secretario general, Luis Almagro, pero como ya es su costumbre, Petro lo dejó esperando a él y al equipo que lo acompañaba, durante una hora y 15 minutos.

De acuerdo con la agenda oficial, la reunión debía comenzar a las 11:00 a. m., pero el presidente de Colombia terminó llegando a la sede de la OEA a las 12:15 p. m. Por fortuna, con Biden no ocurrió lo mismo, porque muchos temían que este fuera el primer ‘oso’ internacional del dirigente colombiano.

