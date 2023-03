Cortocircuito: La movida política en alianzas y partidos

Subienda de aspirantes

Cada semana que pasa, se aprecia que van aumentando los precandidatos a presentarse en las diferentes corporaciones y entidades, en las elecciones que se llevarán a cabo el 29 de octubre próximo. En especial, van apareciendo en las listas aspirantes a la Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de Cúcuta, Asamblea departamental y Concejo, nombres ligados a la política tradicional o nuevos aspirantes, exfuncionarios públicos, empresarios y, en fin, una pléyade de personajes entre conocidos y desconocidos para el común de los posibles votantes.

No le respondieron

Sentado y esperando una respuesta. Así quedó el diputado del Partido Conservador, Emerson Meneses, luego de las tres cartas que les remitió en las últimas semanas a las directivas de la colectividad y a los congresistas del departamento, pidiendo hacer una consulta interna para definir el candidato a la Alcaldía de Cúcuta. Primero le envió el mensaje al saliente presidente Carlos Trujillo, amigo suyo; posteriormente se lo trasladó al nuevo encargado del directorio, el senador Efraín Cepeda, y la semana pasada al senador Juan Carlos García Gómez y al representante Ciro Rodríguez, pero el silencio fue absoluto. Nadie le escribió, ni para decirle que no. Dicen por ahí que el silencio otorga.

Jácome empieza la recolección de firmas

Con una misa de acción de gracias prevista para este martes en la tarde, el precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Leonardo Jácome, lanzará oficialmente el proceso de recolección de firmas al que le apostará para meterse en la carrera por la Alcaldía de Cúcuta. Jácome, quien fue concejal del Partido Conservador hasta el año pasado, inscribió el comité promotor de su candidatura ‘Cúcuta Avanza’ desde el pasado primero de febrero, pero solo hasta esta semana lo presentará formalmente a la ciudadanía. Dice que va por firmas hasta el final, pero no descarta un coaval, que podría ser justamente el del Partido Conservador.

La multiplicación de los partidos

Una verdadera batalla de avales, coavales y coaliciones será la que se viva en este nuevo año electoral por cuenta de la cantidad de partidos que estarán en contienda, sin contar la cascada de grupos significativos de ciudadanos que vienen recogiendo firmas para hacer parte de la competencia. Esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio vía libre a tres nuevos partidos y movimientos políticos que podrán participar en los comicios de octubre próximo, elevando a 31 la cifra de colectividades en el partidor. Los últimos en recibir la personería jurídica fueron: Nueva Fuerza Democrática, del expresidente Andrés Pastrana; Independientes, del alcalde de Medellín, Daniel Quintero; y Esperanza, Paz y Libertad, movimiento que nació de la desmovilización de la guerrilla del Epl, en 1991. En diciembre pasado le dieron luz verde a En Marcha, el partido del exministro Juan Fernando Cristo, y Fuerza Ciudadana, del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

El sucesor de Carolina Joya

Esta semana tomó posesión como nuevo secretario General de la Gobernación de Norte de Santander, Alonso Toscano Niño, en reemplazo de Carolina Joya, mano derecha del gobernador Silvano Serrano Guerrero y quien en adelante estará encargada de la dirección de Indenorte. Toscano ha estado vinculado por años a la administración departamental y en 2011, durante la primera Gobernación de William Villamizar, ya se había desempeñado como secretario general.

¿De nuevo el Elefante? I

Uno de los temas álgidos de esta semana, lo constituye la información que aumenta cada día con más versiones, sobre los dineros supuestamente recibidos por Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, hijo y hermano del presidente Gustavo Petro, para que fueran incluidos en la campaña electoral de su padre, proveniente de empresarios de la Costa Atlántica con diversos antecedentes no muy santos que digamos, y que al parecer según la fuente, finalmente no fueron ingresados allí, sino en las cuentas personales de ellos.

¿De nuevo el Elefante? II

Y es que, como lo describiera el caricaturista Yeyo ayer en este diario (El regreso del Elefante, asimilando la situación a la del proceso 8.000), las declaraciones entregadas por la ex esposa de Nicolás Petro, la barranquillera Dayssuris Vásquez Castro, quien afirma que, unos días antes de la segunda vuelta presidencial, en su presencia le fueron entregados los dineros a este, con los cuales pensaban comprar una casa de $1.600 millones, negociación que no se realizó, por lo cual ella se quedó con la mayor parte de ese dinero y lo invirtió en un CDT. Además, la señora Vásquez Castro también habló de dineros recibidos de varios empresarios de Cúcuta, sin mencionar hasta ahora nombres o fechas de ello. Tremendo lío para el jefe de Estado este que se ha desatado y ante el cual, él mismo le pide a la Fiscalía que investigue todos estos hechos y que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias, lo cual es de reconocerle al presidente.

Ocaña presente en Andesco

El jueves pasado eligieron a la nueva presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco), gremio que actualmente está conformado por más de 150 de las empresas más importantes del sector de los servicios públicos TIC y TV.



Se trata de la ocañera Mónica Contreras Esper, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional. Contreras es economista de la Universidad Externado de Colombia, tiene un MBA de la Universidad de los Andes y es egresada del Executive Program CEO Management de Kellogs School of Management de la Universidad de Northwestern. Además, cuenta con amplia experiencia nacional e internacional y sólidos conocimientos del mercado colombiano, andino y latinoamericano. También ha sido miembro de la junta directiva de Women In Connection, Invest In Bogotá, Corficolombiana y Farmatodo. Antes de su actual cargo en TGI, estuvo en la presidencia de Pepsico en Territorio Andino (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia).



Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion