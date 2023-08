Cortocircuito: Las jugadas electorales

‘Nada de preguntas’

Cuando por fin los altos funcionarios del Gobierno vienen a la región y no dejan plantadas a las autoridades del departamento, estos siempre están a las carreras y evitan los medios de comunicación. Volvió a suceder este viernes, durante la visita del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a Cúcuta, donde lideró la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. Tras más de cinco horas de espera, Velasco no quiso responder las inquietudes de la prensa y se limitó a entregar una escueta declaración, sin mayores detalles. A pesar de que se refirió al caso del presidente Gustavo Petro y la supuesta financiación irregular de su campaña, el ministro les advirtió previamente a los periodistas que no aceptaba “nada de preguntas”.

Asoleados

Así dejó ayer el director nacional para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, a los periodistas de Cúcuta, luego de que su oficina los convocara a una rueda de prensa en inmediaciones de la Cárcel Modelo, para entregar un balance del Puesto de Mando Unificado que se desarrolló en la ciudad, para revisar los avances en la recuperación de El Tarrita y la entrega de las obras adelantadas en el Canal Bogotá. La cita era a las 10:00 de la mañana y los comunicadores lo esperaron hasta las 2:00 de la tarde, pero el funcionario nunca llegó. Definitivamente, muchos representantes del Gobierno parecieran estar siguiendo los pasos del presidente.

Se mueven las campañas

Desde hace varios días han empezado a moverse con fuerza las campañas políticas, con su batería de material audovisual, con el cual pretenden conquistar a los votantes, especialmente a los más jóvenes. Un video que se lanzó esta semana, llamó particularmente la atención, no solo por su excelente producción, sino también por su narrativa y mensaje. Se trata del video Perseverancia, con el que el candidato por el movimiento ‘Todos por Cúcuta’, Jorge Acevedo, lanzó oficialmente su candidatura a la alcaldía. El video, protagonizado por un niño que toma un paseo con su padre, de quién aprendió lo que significa la perseverancia. Quizás no hay una palabra más adecuada para definir la aspiración de Acevedo, que con esta ya son tres los intentos de llegar al cargo más importante del municipio.

Tiemblan los políticos

Con la mención que hizo Nicolás Burgos de Oscar Camacho Leal como el poderoso empresario que supuestamente aportó dineros a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, más de un político de la región empezó temblar. Aunque nadie habla del tema en voz alta, en los círculos políticos de la ciudad se murmura que Camacho ha financiado varias campañas políticas y que es el contratista consentido de un exgoberandor del departamento y de un poderoso exalcalde. De Camacho también se supo que es familia lejana de otro clan político de un municipio turístico cercano a Cúcuta y que es socio de algunos reconocidos políticos en distintos negocios que hoy son prósperos establecimientos. Lo que hasta ahora ha salido a la luz pública, sobre los vínculo que tuvo la familia del empresario con el narcotráfico, parece ser apenas la punta del Iceberg de un complejo entramado que involucraría a muchas personalidades de la región.

Pura estrategia

Desde noviembre de 2022, cuando comenzó a tomar fuerza la campaña para las elecciones de este año, se desató una explosión de candidaturas por firmas que terminó confirmando que esta figura está siendo usada en realidad para anticipar la salida de los aspirantes a la calle y ganar tiempo, y no como un verdadero mecanismo para avalar candidaturas independientes. Según cifras entregadas por la Registraduría, de 1.262 grupos significativos de ciudadanos que pidieron autorización para recoger apoyos, tan solo 618 presentaron las firmas y apenas 278 terminaron inscribiendo realmente candidatos.

Jalón de orejas

Durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que tuvo lugar este viernes en Cúcuta, el registrador nacional, Alexander Vega, les hizo un fuerte llamado de atención a los partidos y movimientos políticos para que se organicen de una mejor forma y tengan una verdadera gerencia. El regaño se dio porque gracias al desorden en la adjudicación de avales, muchos candidatos tuvieron que esperar hasta el último día, casi a la medianoche, para confirmar si podían inscribirse o no. Por esta misma razón fueron varios los que se quedaron sin poder hacer su postulación.

Altísima inscripción de cédulas

A propósito de las elecciones, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó en su último informe de seguimiento al proceso de inscripción de cédulas, la altísima tasa de documentos registrados en Norte de Santander en lo que va corrido del proceso, es decir, desde octubre de 2022. Según la información analizada por la veeduría, el departamento es el segundo del país con más inscripciones a nivel nacional, con una tasa de 107,99 inscritos por cada mil habitantes, duplicando la tasa de inscripción del orden nacional. Los municipios en donde más ha crecido el número de inscritos son: Puerto Santander, Durania, San Cayetano, La Esperanza y Cúcuta.

Excluidos

Continuando con las alertas sobre la inscripción de cédulas en Norte de Santander, aunque el Consejo Nacional Electoral todavía no ha proferido resoluciones por presunta inscripción irregular en este departamento, durante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral se reveló que en esta zona del país ya se han excluido 9.806 documentos registrados para las elecciones de octubre, por posibles inconsistencias en los datos. En Cúcuta se descartaron 2.506 inscripciones, en Los Patios 1.839 y en Villa del Rosario 1.456.

‘El Plan’ de Bocanegra

El candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Juan Carlos Bocanegra, no hizo la tradicional inscripción de su proyecto político con bombos y platillos ante la Registraduría Nacional, sino que prefirió guardarse el discurso para el lunes de esta semana y en una rueda de prensa anunció oficialmente su intención de conquistar el primer cargo de la ciudad. Acompañado de su familia, sus amigos más cercanos y la lista al Concejo que lo respalda, Bocanegra fue enfático en señalar que su ‘Plan’ no es carreta y que no va a salir a las calles a prometer miles de cosas “donde no hay un equilibrio financiero”. “Cúcuta se encuentra en la crisis social y económica más grande de toda su historia y no podemos permitirnos dar un paso en falso”, dijo.

Empiezan las alianzas

Hace una semana finalizaron las inscripciones de candidatos para las próximas elecciones y ya empiezan a sellarse las primeras alianzas entre los postulados. Este viernes, el candidato a la Gobernación de Norte de Santander Juan Gabriel Baca (Hagamos Empresa y Liga de Gobernantes Anticorrupción) y el aspirante a la Alcaldía de Cúcuta Martín Rojas, del Partido Ecologista, anunciaron que harán llave para los comicios que se avecinan. “La unión hace la fuerza y estamos seguros que juntos lograremos derrotar a la politiquería y corrupción de nuestro departamento”, manifestaron tras confirmar la alianza.

Vocero liberal

Esta semana terminaron de conformarse las mesas directivas de las comisiones en el Congreso de la República y los partidos anunciaron también quiénes serán sus voceros para esta segunda legislatura. En el Partido Liberal, uno de los elegidos para llevar la representación y vocería de la tolda roja en la Cámara es el representante ocañero Wilmer Guerrero, quien compartirá esa responsabilidad con su compañera Elizabeth Jay-Pang Díaz, de San Andrés.

Vicepresidenta de la Comisión VII

Otra de las congresistas de Norte de Santander que tendrá protagonismo es la cucuteña Lorena Ríos Cuéllar, elegida vicepresidenta de la Comisión VII del Senado, encargada de estudiar las reformas a la salud y la pensional, consideradas claves para el Gobierno. Ríos dijo que su elección es un voto de confianza a las mujeres y a las minorías. “Lo recibimos con orgullo y responsabilidad. Decidimos en la transformación social de Colombia”, señaló.

