Cortocircuito | Los invitados y los excluidos

Esta semana estuvo en Cúcuta el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para presidir el primer consejo de seguridad en la región, el cual venían pidiendo a gritos los diferentes sectores de la ciudad y el departamento ante el evidente incremento de la violencia. Lo curioso es que muchos de los que han venido denunciando la situación, como los defensores de derechos humanos, no fueron invitados al encuentro de “alto nivel”. Esto, por supuesto, generó el rechazo de las organizaciones, quienes alegaron que este escenario se debió articular con la Mesa Territorial de Garantías o el Consejo Departamental de Paz.

La Asamblea también se quejó

Otros que pusieron el grito en el cielo porque en esta oportunidad no los convocaron al consejo de seguridad en el que se adoptaron medidas para hacerle frente a los problemas de orden público que han vuelto a recrudecerse en Norte de Santander fueron los integrantes de la Asamblea. Como no los tuvieron en cuenta, los diputados anunciaron que en los próximos días adelantarán un debate sobre la situación de seguridad, en el que esperan poder escuchar a todos los que no tuvieron la oportunidad de manifestarle sus preocupaciones al ministro de Defensa.

¿Una renuncia forzada?

A propósito del esperado consejo de seguridad ministerial que se desarrolló el jueves en Cúcuta, hubo un hecho que quedó sonando y frente al cual hoy muchos se preguntan si fue un efecto de la visita del ministro de Defensa: la renuncia, el viernes en la noche, del secretario de Seguridad de la ciudad, Alejandro Martínez. La salida de este funcionario era una de las exigencias que desde hacía varios meses le venían haciendo al alcalde Jairo Yáñez distintos sectores, pues mientras la inseguridad aumenta, las acciones para contrarrestar esa percepción no se ven. Sin embargo, hasta la semana pasada, nadie había logrado que el alcalde cambiara de opinión y cada vez que surgía una crítica contra Martínez, su respuesta era ratificarlo en el cargo, aduciendo que se estaban haciendo todos los esfuerzos por mejorar el panorama. Por eso, llamó la atención que apenas un día después de que el titular de la cartera de Defensa se reuniera con el mandatario local, este, personalmente, anunciara su salida del cargo.

‘Solo para la foto’

Muy molesto se le ha visto por estos días al representante a la Cámara por el Partido Liberal, Wilmer Guerrero, con el Gobierno Nacional, por cuenta de la “ninguneada” que, en su criterio, le metieron al Catatumbo en el Plan Nacional de Desarrollo que se estudia en estos momentos en el Congreso y del cual es ponente. Según el congresista ocañero, ninguna de las obras de impacto que se vienen pidiendo para mejorar las condiciones de los habitantes del Catatumbo fueron incluidas en la carta de navegación de Gustavo Petro, así como tampoco en el Plan Plurianual de Inversiones. “El gobierno del cambio se quedó solo en discurso en nuestra región, sus diálogos vinculantes aquí fueron apenas un evento de medios y una foto”, cuestionó el dirigente.

Audiencia sobre la reforma a la salud

El debate que sigue abierto en el país sobre la reforma a la salud se trasladará el próximo viernes 24 de marzo a Cúcuta, en donde sesionará de manera especial la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para escuchar a los diferentes sectores sobre sus reparos, acuerdos y desacuerdos con uno de los proyectos bandera del Gobierno Nacional. La audiencia pública la está promoviendo el representante por Norte de Santander Jairo Cristo, de Cambio Radical, ahora partido de oposición. Según se conoció, la sesión contará con la participación de la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Silvano Serrano, representante de los gobernadores

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, fue elegido esta semana por sus compañeros de la Federación Nacional de Departamentos como miembro del Consejo Directivo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en representación de los mandatarios regionales. Serrano es tecnólogo en Administración Municipal y Administrador Público de la misma ESAP.

¿Sintonizados?

En la reciente visita del ministro de comercio Germán Umaña a Cúcuta, hubo una declaración suya que dejó pensando a más de uno, pues su respuesta parece una contradicción a lo solicitado por el mismo presidente Gustavo Petro. Cuando al ministro Umaña le preguntaron cuántas trochas se han cerrado, respondió que cerrar las trochas no sirve de nada, porque, aseguró, si yo cierro una se abren otras dos nuevas. ¿Luego no fue el mismo presidente Petro quien pidió públicamente en Cúcuta controlar el contrabando que circula por las trochas? Parece que sobre este espinoso asunto, no hay consenso en el Gobierno Nacional.

Fuera de lugar

Y a propósito de la visita del ministro Umaña, cuando se le preguntó por el tema de las trochas, hizo una contrapregunta que para muchos estuvo fuera de lugar. Antes de contestarle al periodista, lo miró a los ojos y le dijo: ¿tú eres cucuteño? Tuvo la mala suerte el ministro de hacerle la pregunta a un periodista venezolano, quien, sorprendido por el cuestionamiento, prefirió guardar silencio. Los demás colegas sonrieron de forma incómoda, mientras otros se quedaron pensando a qué venía la pregunta.

Empresarios confundidos

Muchas expectativas se crearon en la ciudad con el evento organizado por Acopi para entender la política de reindustrialización. Sin embargo, los empresarios salieron confundidos después de que el ministro Germán Umaña no hiciera la presentación que todos esperaban, solo dio un discurso en el que esbozó cuál es la idea del Gobierno con esta política, pero nada concreto. Contrario a lo que buscaba el evento, los empresarios salieron regañados y confundidos.

Aumenta la baraja de candidatos

El empresario del sector agroalimentario, Juan Gabriel Baca, está decidido desde ya a tomar parte en las próximas elecciones, presentándose como candidato a la gobernación del departamento y en tal sentido ya viene moviéndose en sus redes sociales. Como miembro del grupo familiar de la marca Alimentos Ideal, también ha empezado a visitar algunos municipios como Ragonvalia, Herrán y Chinácota para recolectar firmas y adeptos para su candidatura.

