Cortocircuito | Meritocracia no, politicracia  

Esta semana sorprendió la noticia sobre la temprana salida del director territorial de la ESAP, en Norte de Santander y Arauca, Fabio Torres, quien apenas había asumido el cargo en octubre de 2023, luego de ganar el concurso de méritos que hizo la entidad, pues esta se encontraba bajo encargo desde diciembre de 2022. Sin embargo, de nada valió el tiempo ni los recursos empleados para dicho proceso, pues al final terminó imponiéndose la politicracia y no la meritocracia. Y es que todo indica que la remoción de Torres obedeció a una nueva movida política, para lograr que el representante Wilmer Carrillo pudiera recuperar este espacio, que se le había salido de su radar desde hacía algunos meses.

Llamado al presidente

La desbancada de Torres provocó airadas voces de rechazo en Cúcuta y el departamento, al punto que algunos sugirieron que la decisión había sido un “asalto de la politiquería” a la academia y, por esa razón, le pidieron al presidente Gustavo Petro tomar cartas en el asunto y mediar en la situación. Desde distintos sectores llamaron la atención del jefe de Estado para que no permita que la meritocracia sea anulada y se sigan imponiendo los mismos intereses de siempre y mucho más en una institución educativa de la importancia de la ESAP. ¡Amanecerá y veremos si hay respuesta!

Seguridad, el gran reto

En los 14 días que lleva enero, en Cúcuta y su área metropolitana se han registrado 11 homicidios. A este delicado panorama se suman los hechos relacionados con un mal que parece no tener límites: la extorsión. La seguridad es hoy, la mayor preocupación de los ciudadanos, quienes tienen mucha expectativa por las victorias tempranas que pueda empezar a mostrar esta nueva administración, ya que el alcalde Jorge Acevedo ha reiterado que este será uno de los temas estratégicos durante su mandato. Para lograr resultados debe darse una coordinación exhaustiva entre autoridades y avanzar en varios frentes en simultánea, algo que no suena fácil teniendo en cuenta los problemas estructurales de la ciudad.

Remodelación a medias

Muy bonitas y elegantes quedaron las instalaciones del Concejo de Cúcuta, tras la remodelación que le hicieron a la entidad durante más de un año y cuya inversión estuvo cercana a los mil millones. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que se les pasó por alto a los encargados de la obra y fue garantizar que quienes visitaran el llamado “recinto de la democracia”, pudieran escuchar si quiera un ápice de lo que los honorables concejales discuten a diario en sus intensas sesiones. Y es que ni en las barras ni en los lugares dispuestos para la ubicación de los medios de comunicación, es posible captar con claridad lo que hablan los corporados. La labor se hace más difícil, cuando limitan la posibilidad de ingresar a la sala en donde están ubicadas las curules.

Pescando en río revuelto

Pero si bien el comienzo de año no ha sido fácil para Cúcuta en materia de seguridad y además de los constantes asesinatos, la zozobra aumentó luego del estallido de la granada en la avenida Los Libertadores, el jueves en la noche, los contradictores de Acevedo ya comenzaron a pescar en río revuelto y aprovechan lo que está sucediendo para sacar réditos políticos. Va siendo hora, mejor, que en la ciudad se entienda que lo que ocurre debería convocar a todas las fuerzas vivas para exigir, en conjunto, una mayor respuesta y acompañamiento del Gobierno Nacional, pues pareciera que la capital de Norte de Santander no existe para ministros como el Defensa, Iván Velásquez, o el del Interior, Luis Fernando Velasco, por no hablar del presidente Gustavo Petro.

Asesor de Acevedo

El excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Carlos Jaimes, está listo para volver al ruedo, después de la agitada campaña del año pasado y además de retomar sus actividades en la academia, como docente, es muy probable que en las próximas semanas también llegue a acompañar al alcalde Jorge Acevedo, como asesor de su despacho. El mandatario local mantiene muy buenas relaciones con varios de quienes fueron sus contradictores en la contienda de octubre pasado y en una entrevista con La Opinión dijo que le gustaría adoptar algunas de las propuestas que estos les plantearon a los ciudadanos.

Preparándose para lo que viene

El 31 de diciembre terminó su periodo el saliente gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada, públicamente, del ahora exmandatario regional. Sin embargo, reporteros de Corto Circuito conocieron que Serrano se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones fuera del país y que se tomará un tiempo de descanso para empezar a preparar sus nuevos proyectos, los cuales, muy posiblemente, estarán en el terreno de la política. Hay quienes aseguran que el exgobernador no descarta asumir una candidatura al Congreso de la República, en las elecciones de 2026.

Investigación a Castellanos

Otra decisión que se conoció en los últimos días fue la que se adoptó contra el exconcejal del Partido Liberal, Luis Alejandro Castellanos, a quien en 2021 le anularon su elección por estar inhabilitado para aspirar al cargo, toda vez que había celebrado un contrato con una entidad pública un año antes a su elección. Resulta que la Procuraduría Regional de Instrucción resolvió esta semana iniciar una investigación disciplinaria en su contra, con el fin de determinar si incurrió o no en una falta al posesionarse y ejercer como concejal estando inhabilitado. La investigación surge luego de que ante el organismo de control fuera instaurada una queja en contra del exconcejal, en agosto del año pasado.

Apoyo para el Catatumbo

El viernes se reunieron el presidente Gustavo Petro y los representantes del Grupo Nutresa, además de Jaime y Gabriel Gilinski, a nombre del Grupo Gilinski, para avanzar en el acuerdo nacional con el que se busca, entre otros beneficios y acciones, apoyar la política del Gobierno Nacional de invertir en los territorios. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que también estuvo en el encuentro, los conglomerados se comprometieron a apoyar el proceso que impulsa el ‘Gobierno del Cambio’ de remplazar economías ilegales por economías lícitas en regiones como el Pacífico o el Catatumbo. La idea es que “ellos sean parte de todo este proceso, garantizando la compra de los productos, de lo que allí se haga, y garantizando el proceso de transformación del territorio”, dijo Bonilla.

Botello, sancionado

Esta semana se conoció un fallo de primera instancia en el que se sanciona con dos meses de suspensión al entonces subdirector de Transporte y Valorización del Área Metropolitana de Cúcuta, José Gregorio Botello, quien también fue candidato a la Gobernación en las elecciones de 2023. Como el entonces funcionario ya no está en el cargo, pues los hechos ocurrieron en 2017, la sanción se convierte en el pago de una multa económica. Las razones que llevaron a la Procuraduría Regional de Juzgamiento a tomar dicha determinación, obedecen a que Botello, al parecer, omitió dar respuesta a unas peticiones que le elevaron algunos gerentes de empresas de transporte y en ese sentido, no habría cumplido a cabalidad con sus deberes y funciones. La decisión, sin embargo, todavía tiene recursos de por medio y el sancionado puede intentar reversarla.

¿Rezagados?

El viernes quedaron conformadas las tres comisiones en que se distribuye el Concejo de Cúcuta y un hecho particular llamó la atención en esta distribución. Los dos concejales conservadores que fueron claves para consolidar la coalición que comenzó acompañando al alcalde Jorge Acevedo y que permitió la elección de la actual mesa directiva, Carlos Luis Chacón y Jefferson Castellanos, al parecer, terminaron rezagados, pues no fueron tenidos en cuenta ni en la Comisión del Plan ni en la de Presupuesto, que, para algunos concejales, son las más importantes. Chacón y Castellanos estarán junto con Edison Contreras, Alonso Torres y Sergio Matamoros en la Comisión de Asuntos Generales.

