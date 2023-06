Cortocircuito | Oídos sordos

¿Comisión de acusaciones o de absoluciones?

Por estos días, el representante por Norte de Santander, Wilmer Carrillo ha estado en la mira de todo el país, pues sobre él, como presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, recayó la responsabilidad de asignar los investigadores que se encargarán de analizar las pruebas y juzgar al presidente Gustavo Petro por el posible ingreso de dineros de origen ilegal a su campaña, tras el escándalo de las grabaciones de Armando Benedetti.

A Carrillo le han llovido críticas, pues lo señalan de haberse movido hábilmente para designar este caso a dos congresistas del Pacto Histórico: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta (exesposa del expresidente del Senado, Roy Barreras), quienes junto a Carrillo, se encargarán de este proceso. Esta movida se ha percibido por algunos sectores como una clara ayuda para favorecer al presidente Petro. Carrillo, del partido de La U, es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte por el presunto delito de peculado por apropiación a favor de terceros agravado.

Oídos sordos

Por estos días, muchos se preguntan si la manera de actuar del Gobierno Nacional con Norte de Santander es un castigo por el bajo apoyo electoral del departamento en las votaciones presidenciales. Las razones: cada vez se agrava más la situación del Catatumbo, territorio que está completamente dominado por los grupos armados ilegales, sin que se conozca hasta el momento cuál es la estrategia del gobierno para contrarrestar este panorama y, más grave aún, la actitud indiferente frente a las peticiones de empresarios, gremios, campesinos y habitantes del departamento, que claman atención por la avalancha que generó serios daños a la vía Cúcuta – Ocaña, que ya completa más de 17 días de cierre permanente.

Mensajes contradictorios

Y hablando de las acciones de los grupos armados en el Catatumbo, el viernes el ministro de Defensa le dio un duro jalón de orejas a los miembros de la Fuerza Pública por cuenta del episodio que circuló en redes sociales, en el que la disidencia de las Farc apareció en una vía cercana a Tibú inaugurando una vía. “Se debe impedir que actos tan bochornosos, tan graves, de una organización ilegal inaugurando obras como si fueran Gobierno, una presencia inaceptable, y la responsabilidad de ustedes y la responsabilidad de las Fuerzas Militares están en qué hechos de esa naturaleza no vuelvan a presentarse”, dijo el ministro. Sin embargo, muchos no se explican cómo mientras por un lado se dan estos mensajes, por otro se les exige estar en cese al fuego con las disidencias, un cese que, dicho por los mismos militares, no ha tenido claridad en qué casos ellos pueden y deben actuar y en cuáles no. Esa ambigüedad solo le hace daño al proceso y a la población civil, que queda siempre en medio de las acciones de estos grupos.

A rendir descargos

Otro que por estos días tendrá que dar explicaciones es el representante a la Cámara Jairo Cristo, a quien el Consejo de Control Ético de su partido, Cambio Radical, le abrió investigación por haber presentado un impedimento que terminó ayudando a completar el quorum para votar la reforma laboral en días pasados. Un reportero de cortocircuito se enteró de que la molestia de Germán Vargas Lleras, presidente de la colectividad no fue menor, pero Cristo tenía listas las pruebas para demostrar de que su impedimento fue presentado hace más de un mes, sin que hubiera sido tenido en cuenta, hasta ahora. Aunque Cristo aportará todas las evidencias en sus descargos, todo apunta a que hubo mala intención en la información que le llegó a Vargas Lleras… amanecerá y veremos.

Candidatos al Concejo

Entre los diversos pre candidatos al Concejo de Cúcuta, aparece Juan Vicente Silva Rueda, joven profesional cucuteño de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, graduado en Administración de Empresas, quien cuenta con poca experiencia en cargos públicos, pero aspira a estar en la lista del partido Liberal, con el fin de aportar ‘sangre nueva’ a esa corporación municipal, en la que piensa poder servir a su ciudad natal. Actualmente es el gerente de Gestión Norte SAS, empresa especializada en construcción de obra civil.

Sacándose la pulla

Leonardo Jácome, al decir que siempre fue concejal azul y miembro de la directiva nacional conservadora entre 2016 y 2022 -partido al que renunció- parece estarle contestando al diputado Emerson Meneses quien le lanzó la siguiente pulla: “Directorio Nacional Conservador sacó el coaval para Jácome como un mago saca un conejo de un sombrero”. Además, Jácome aseguró que mantendrá el trabajo con el grupo Cúcuta Avanza que entregó 176.000 firmas a la Registraduría y que también busca el acompañamiento de Cambio Radical y el partido de La U para hacer un ‘frente amplio’ para buscar la Alcaldía.

Feria de aspiraciones

Como si fuera un bazar, un mercado o un espectáculo de desafío, para las elecciones del 29 de octubre abundan los aspirantes para las alcaldías que andan en las famosas giras casa a casa o haciendo reuniones –aprovechando por ejemplo el Día de la Madre- para mostrarse ante los ‘caciques políticos’ para que los avalen. Esa feria tiene en Ocaña a 23 que están anhelando suceder al alcalde Samir Casadiego. Y si vamos a Pamplona nos encontramos que en los templos de la ‘Ciudad Mitrada’ hay 12 en busca del milagrito de poderse acomodar para ocupar la silla que deje Humberto Pisciotti Quintero. El 10 es el número ‘mágico’ para El Zulia y Los Patios, mientras que en Villa del Rosario el listado inicial de precandidatos es de ocho… Siempre es que tiene razón el DANE, ¡el desempleo por aquí es bárbaro!

Coaval godito

La ‘bendición azul’ descendió sobre dos hijos naturales del conservatismo como William Villamizar y Leonardo Jácome, quienes aunque buscarán por firmas estar en el tarjetón, recibieron el coaval de ese partido en la disputa por la ‘Cúpula Chata’ y el Palacio Municipal de Cúcuta. Villamizar, quien presentó 371.127 apoyos a la Registraduría para el movimiento Por Amor a Nuestra Gente del Norte, dijo que hay otros sectores políticos que “quieren sumarse y participar en la construcción de un gobierno amplio y cercano para los nortesantandereanos” en una eventual tercera llegada suya a la Gobernación. En el acto estuvieron Efraín Cepeda, presidente de la colectividad, y el senador Juan Carlos García.

