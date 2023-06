Cortocircuito | Pecados electorales

Quintero tiene candidato en Cúcuta

El movimiento político del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ya tiene precandidato para la Alcaldía de Cúcuta y no es precisamente María Camila Villamizar, quien fuera su funcionaria de confianza y mano derecha en la administración hasta el año pasado. Se trata del médico David Fajardo, quien el viernes hizo el prelanzamiento de su campaña y anunció que intentará aspirar con el aval de Independientes, el mismo con el que Quintero fue elegido alcalde en 2019 y que este año recibió la personería jurídica, por lo cual podrá participar en las elecciones locales y regionales de octubre. Los integrantes del movimiento vienen recorriendo el país, con el propósito de respaldar jóvenes activistas que quieran dar la pelea en los comicios de este año.

El pasado no perdona

Sorpresa causó el reversazo que le dio el Gobierno al nombramiento de Francisco Javier Cuadros como subdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tal y como se había anunciado a principios de mayo. Aunque el decreto estaba listo y solo restaba la posesión, el asunto empezó a embolatarse hasta que finalmente se cayó. Un reportero de Corto Circuito conoció que la orden de no ubicar al exsecretario de Gobierno en el cargo la habría dado el propio presidente Gustavo Petro, quien le pidió al director del Dapre, Carlos Ramón González, reconsiderar el nombre de Cuadros, luego de recordarle que el pamplonés estuvo metido de cabeza, cuerpo y alma en la campaña presidencial de Sergio Fajardo, y no en la de él. También le sacó a relucir la cercanía que este sostiene con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien Petro no puede ni ver. Como quien dice, a Cuadros le aplicaron la del retrovisor.

Todos quieren con Vargas

Exitosa resultó la visita del exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras a Cúcuta, esta semana, donde participó de varias reuniones en las que los asistentes no dudaron en pedirle que no eche en saco roto la posibilidad de volver a aspirar a la Presidencia de la República en 2026. Aunque a Vargas no le fue para nada bien en Norte de Santander en los comicios de 2018, pues apenas alcanzó los 64.000 votos, pese a tener toda la maquinaria de su lado, todo parece indicar que la situación del departamento en los últimos cinco años tiene a más de uno arrepentido y lamentándose de no haber tomado una decisión distinta en aquella oportunidad. Y así se lo hicieron saber al excandidato, quien por ahora ni descarta ni confirma si este será su siguiente proyecto en la política.

¿Enmermelado?

Mucho de qué hablar dio esta semana el informe revelado por el programa Sigue la W, según el cual el Fondo Nacional del Ahorro se convirtió en una verdadera feria de contratos con el fin, presuntamente, de hacer felices a varios congresistas del Partido Liberal y evitar así que sigan de rebeldes con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el listado no podía faltar la cuota nortesantandereana. Según los periodistas que tuvieron acceso a los documentos, el representante a la Cámara, Wilmer Guerrero, sería uno de los beneficiados con 19 cupos, de los cuales ya tendría a 10 personas contratadas. El congresista ocañero, por ahora, no se ha referido al asunto y se ha mantenido, más bien, en un bajo perfil. Al que sí no le ha ido tan bien es al presidente de la entidad, Gilberto Rondón, pues el presidente ya le pidió la renuncia. Es que el Gobierno definitivamente no aguanta un escándalo más.

Baca entregará las firmas

Luego de su recorrido por el departamento, el empresario Juan Gabriel Baca está listo para entregarle a la Registraduría las firmas con las que espera respaldar su candidatura a la Gobernación de Norte de Santander. El precandidato de ‘Hagamos empresa’ tiene programado un acto para este martes a las 8:00 de la mañana en el Palacio Nacional, donde funciona la entidad.

No están reportando

Y a propósito de firmas, una alerta lanzó este fin de semana la Procuraduría General de la Nación sobre la financiación de los aspirantes que intentan meterse en la carrera electoral de octubre con el respaldo de los ciudadanos, pues no están reportando en el aplicativo Cuentas Claras los gastos en que han incurrido, como es su deber. Según el ente de control, de los 1.624 grupos significativos que se inscribieron ante la Registraduría para poder salir a las calles a recoger firmas para avalar candidaturas “independientes”, apenas 54 de ellos han cumplido con la obligación. Esto equivale a tan solo un 3,32% de reportes. ¿Y quién controla este relajo?

De investigado a investigador

Tremenda misión se ganó en los últimos días el represente a la Cámara por el Partido de la U, Wilmer Carrillo, en medio del escándalo que salpica al presidente de la República, Gustavo Petro, y a dos de sus funcionarios de confianza: Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, y Armando Benedetti, exembajador en Venezuela. Resulta que como Carrillo también hace las veces de presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, pues tendrá que hacerse cargo de las denuncias que empiezan a llegar en contra del jefe de Estado a esa célula legislativa, por los audios que se conocieron días atrás y en los que Benedetti siembra las dudas sobre una posible financiación irregular de la campaña Petro. Y como los aliados del Gobierno no se iban a quedar quietos, pues estos también denunciaron al fiscal Francisco Barbosa, porque, supuestamente, estaba incitando a la Policía Nacional a cometer actos delictivos. Mejor dicho, una verdadera papa caliente la que le tocó asumir al congresista, quien pasa ahora de investigado a investigador.

El Pacto Histórico se organiza

Aunque finalmente desistieron de hacer una consulta interpartidista en la jornada que tuvo lugar hace ocho días en algunas regiones del país, el Pacto Histórico está en proceso de organización para consolidar una fuerza electoral que les permita dar la pelea en los comicios que se avecinan. Con ese propósito, hace unos días se reunieron en Cúcuta representantes de los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunes, la Fuerza de la Paz y Todos Somos Colombia, además del movimiento Soy porque Somos, que no tiene personería jurídica, para constituir una coordinación municipal desde la cual impulsar la coalición y el proyecto alternativo a la Alcaldía de Cúcuta. “Convergemos en la idea de avanzar en el fortalecimiento de la unidad de las fuerzas democráticas a través de la conformación de frente amplio que nos permita disputar el poder local para avanzar en la apuestas del cambio”, anunciaron.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion