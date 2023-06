Cortocircuito | Se bajan del bus

Listo el aval

El diputado del partido Alianza Verde, Jhon Edison Ortega, se quedó con el aval de su colectividad para aspirar por la Gobernación de Norte de Santander en las elecciones del 29 de octubre. Hace unos días, la Comisión Nacional de Avales se reunió para dar a conocer las primeras decisiones adoptadas con relación a las candidaturas que inscribirán después del 29 de junio ante la Registraduría y uno de los nombres que apareció en la lista era el del integrante de la Asamblea. Con esto, queda descartada entonces la solicitud que había hecho el exdiputado Ramón Elí Támara, de representar a los verdes en la contienda que se avecina, pues el partido tampoco decidió hacer consulta interna para definir al acreedor del aval.

¿Y Maldonado?

En enero pasado, siendo copresidente de la Alianza Verde, Carlos Ramón González anunció que ese partido daría la pelea no solo por la Gobernación, sino también por la Alcaldía de Cúcuta y aseguró que los dos nombres que se estaban considerando seriamente para asumir esa tarea eran los de Jhon Edison Ortega, a quien ya le confirmaron su respaldo para la carrera por el primer cargo del departamento, y Sergio Maldonado, exsecretario de Desarrollo Social del Municipio. No obstante, Maldonado no fue incluido entre los primeros precandidatos a alcaldías a los que la Alianza le otorgó el sello verde. En el grupo aparecen únicamente los aspirantes a las Alcaldías de Popayán, Pasto, Yumbo, Jamundí, La Ceja y Zipaquirá. Como lo contamos hace unos días en esta misma columna, detrás de Maldonado está también el nuevo partido Dignidad y Compromiso.

Se bajan del bus

El abanico de aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta se sigue moviendo con intensidad y mientras unos se suben al bus, a pocas semanas de que arranquen las inscripciones ante la Registraduría, otros definitivamente resolvieron bajarse y no estarán más en la competencia. Se trata del exdirector del IGAC, Juan Antonio Nieto, y el abogado Jairo Ibero, quienes argumentaron, concretamente, razones económicas que les hacía imposible sostener un proyecto electoral durante los próximos meses. Nieto estaba intentando obtener el aval del Nuevo Liberalismo, aunque allí el favorito es Jaime Buenahora, mientras que Ibero anunció que iría por firmas, con el respaldo del grupo significativo de ciudadanos Restauración Moral. Este último dijo que mejor se dedicará a impulsar el voto en blanco. ¿Cuántos más desertarán?

Por la Alcaldía de Ocaña

Muchos comentarios ha generado en las redes sociales y en los corrillos políticos, la nueva apuesta del exgerente del Hospital de Ocaña, Jairo Pinzón López, quien salió bastante enredado de ese cargo, en 2021. En los últimos días se confirmó que el exfuncionario es uno de los precandidatos a la Alcaldía de Ocaña para las elecciones del 29 de octubre y así se lo ha hecho saber a los habitantes de ese municipio. Pinzón tiene el respaldo del representante a la Cámara por el Partido Conservador, Ciro Rodríguez, de quien además es primo. No será una campaña fácil para el también exalcalde de San Calixto, pues si se concreta su participación en los comicios, este tendrá que sacudirse fuertemente de la mala imagen por las investigaciones que se adelantan en su contra. Recientemente, la Supersalud, en un fallo de primera instancia, lo sancionó con una multa de $250 millones, por presunta negligencia en el desempeño de sus funciones como gerente de la ESE de Ocaña.

No se dará por vencido

El Partido Conservador amplió hasta el próximo 30 de junio las inscripciones para los interesados en obtener el aval de esa colectividad para la contienda de este año y aunque para la Alcaldía de Cúcuta el único que está oficialmente inscrito es el diputado conservador Emerson Meneses, es casi un hecho que él no será el ungido por las directivas nacionales. Como todos los caminos conducen a que los azules le darán el coaval a Leonardo Jácome, que aspira por firmas, Meneses estaría armando desde ya un ‘Plan B’, pues ciertamente no se dará por vencido en esa puja y, como sea, buscará meterse en la carrera de octubre. Dicen que una opción que estudia jurídicamente es aspirar también por firmas, teniendo como argumento la negativa del aval de su partido. Esperaremos el desenlace.

Otra vez sin embajador

Mucho le costó a Norte de Santander y esta zona de frontera el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, y cuando finalmente fue posible y las cosas empezaban a marchar mejor, el escándalo por cuenta del robo de dinero en la casa de la exjefa de Gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, volvió a dejar a Colombia sin representante en el vecino país. El hasta este viernes embajador en Caracas, Armando Benedetti, terminó salpicado en el caso y tuvo que renunciar. La pregunta que hoy se hacen muchos en Cúcuta es si su salida terminará afectando lo que se había logrado hasta ahora y qué pasará con los nombramientos que se hicieron en la hermana república, gracias a los buenos oficios de Benedetti. La zozobra hoy no es solo en el Palacio de Nariño, sino también en esta zona de frontera.

Germán Vargas, en Cúcuta

El exvicepresidente y excandidato presidencial Germán Vargas Lleras estará esta semana en Cúcuta. Tendrá algunas reuniones con empresarios de distintos sectores, quienes le darán un panorama de cómo avanzan las cosas en la zona de frontera, incluyendo los temas económicos, de seguridad y qué tanto se han cumplido las expectativas de reactivación con la reapertura de los puentes fronterizos y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Germán Vargas se ha venido consolidando en los últimos meses como una de las voces más críticas frente al gobierno de Gustavo Petro y las decisiones que ha tomado en materia de reformas, política energética y economía.

Gremio preocupado

La animadversión y el tono hostil que ha tenido el presidente Gustavo Petro con los medios de comunicación desde que inició el Gobierno está llegando a unos niveles preocupantes. En una reciente reunión de gerentes y directores de medios, se hizo evidente la inquietud que existe en todos los medios, nacionales y regionales, por ese discurso de odio que se está fomentando desde la cabeza del Estado y que puede tener graves consecuencias para la libertad de prensa y para la democracia. Incluso, esta narrativa del presidente puede estar empezando a tener consecuencias reales en episodios de violencia o acoso a los periodistas, como le ocurrió la semana que pasó a Camila Zuluaga, periodista de Blu Radio, quien en una sentida carta le hizo un llamado a la reflexión al mandatario, tras un episodio en el que un reconocido activista la grabó con su hija y su esposo, y difundiera el video con información falsa.

Sacando Pecho

Después de ganar el primer lugar en los premios Latam Smart City como la ciudad más conectada de América Latina, el alcalde Jairo Yáñez quiso hacer un reconocimiento al equipo de la oficina TIC, pues, a su juicio, ha trabajado con mucho compromiso para sacar adelante la estrategia Smart City. “A cada uno de los trabajadores de esta dependencia les expresé mi admiración por el compromiso que han depositado para convertir a Cúcuta en una ciudad ejemplo de conectividad en Latinoamérica”. El alcalde les entregó a los funcionarios un pin, con el cual espera mantener vigente el compromiso que tienen con cada una de las comunidades para brindar más innovación en materia de tecnología y comunicación en la ciudad.

En caída libre

En menos de un año de estar al frente del gobierno del Pacto Histórico, el jefe del estado muestra un descenso marcado en la aprobación de su popularidad y de la forma en que está manejando el país, según la encuesta de Invamer revelada el viernes pasado en los noticieros nacionales. En ella un 70,7 % afirmó que el país va por mal camino y solo un 23,6 % opinó que va por buen camino. Y a la pregunta sobre la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia, un 33,8 % de las personas respondió que aprobaba la forma como se está desempeñando, mientras que el 59,4 % contestó que la desaprobaba, teniendo en cuenta en forma comparativa que hace escasamente 6 meses solo el 43% lo hacía. La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, tampoco sale bien parada de la encuesta, ya que casi el 60 % de los encuestados desaprueban su labor como segunda al mando y solo un 27,9 % está a favor.

