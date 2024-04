Cortocircuito | Una semana difícil

La que está por terminar no fue una verdadera semana de Pascua para el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, sino más bien de crucifixión. El mandatario quedó en la mira de muchos por dos hechos sobre los cuales hay más dudas que certezas: el viaje que hizo en Semana Santa a España y un supuesto préstamo millonario que habría hecho en plena campaña y por el cual lo están embargando. Aunque Acevedo ha salido a aclarar ambas situaciones, sus declaraciones no han convencido del todo y, por el contrario, siguen dejando muchas preguntas que ojalá sean resueltas pronto, pues esto en lugar de ayudar al alcalde le empieza a restar puntos en su credibilidad.

Fallas en la comunicación

Si algo se le cuestionó con firmeza a la anterior administración de Jairo Yáñez fue sus evidentes problemas para comunicar su gestión, y en los tres meses que lleva la de Jorge Acevedo el panorama no pinta mejor. El asunto del viaje podría terminar convertido en un verdadero dolor de cabeza para el alcalde por la falta de claridad que ha rondado el asunto, lo cual le ha dado paso a la especulación. Días atrás, Corto Circuito contó que el gobernante había sido invitado a Ámsterdam en marzo, para atender asuntos de ciudad, pero tan solo a su regreso al país, a comienzos de esta semana, se supo por el mismo alcalde que no había podido cumplir con dicha comisión por la emergencia ambiental, aunque al final viaje sí hubo. Fue a España y también incluyó una revisión médica, según lo dijo el propio Acevedo. Poco a poco se han ido conociendo más detalles sobre esa salida del país, pero no por parte de la misma Alcaldía. Por eso, además de dudas, este episodio vuelve a dejar en evidencia serias fallas en la comunicación desde la administración municipal.

Encuentro de alto nivel

Este lunes Cúcuta será escenario de un encuentro diplomático de alto nivel, en el marco del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. En la Gobernación de Norte de Santander se darán cita el canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y su homólogo venezolano, Yván Gil, para la primera reunión del mecanismo de seguimiento de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela. Esa instancia fue instalada desde junio del año pasado, con el propósito de impulsar y coordinar la cooperación e integración entre los dos países, haciendo especial énfasis al desarrollo de las zonas de frontera, y han sido los gobernadores de Norte de Santander y Táchira, quienes han venido trabajando en ese proceso.

Desplante

El Concejo de Cúcuta, por iniciativa del concejal Oliverio Castellanos, decidió otorgar un reconocimiento al grupo musical Carranga Kids, ganador del concurso la Voz kids, por dejar en alto el nombre de la región a nivel nacional y ser embajadores del folclor colombiano. A la ceremonia que tuvo lugar el viernes en la tarde, sin embargo, solo llegaron seis concejales, de los 19 que integran la corporación, y entre quienes estaban: Alonso Torres, Jhon Jairo Villamizar, Vannesa Arenas, Jair Díaz, Gimena Camacho y Castellanos. Ningún representante de la mesa directiva llegó. El desplante de los demás al grupo musical no pasó inadvertido, puesto que los únicos que se hicieron presentes fueron los miembros del bloque minoritario, lo cual dejó en evidencia que la división al interior de la corporación está más viva que nunca.

Sacudón

El llamado que hicieron, a través de La Opinión, gremios empresariales a la Alcaldía, para que implemente medidas urgentes que permitan reactivar la economía de Cúcuta, porque parece que en el Palacio Municipal estaban dormidos, generó la reacción de los secretarios de Desarrollo Social y del Banco del Progreso, Leonel Rodríguez y Luis Javier Chaves, quienes se comunicaron con un periodista para ponerse a disposición y hablar de las acciones que están llevando a cabo en materia económica. Todo indica que el llamado de atención tuvo efecto.

No se rinden

A propósito de los empresarios de la región, sorprendió esta semana los resultados que entregó la Cámara de Comercio de Cúcuta sobre renovación de la matrícula mercantil, pues a pesar de la situación económica, de los graves problemas de inseguridad que enfrenta el área metropolitana, el aumento de la extorsión y otros delitos, más de 25.000 matrículas se renovaron de manera completa y oportuna, lo que representa un aumento del 1,40% con relación al año anterior. Hasta el pasado 31 de marzo fueron creadas 2.867 empresas, en su mayoría microempresas de comercio al por mayor y menor, alojamiento y gastronomía e industrias de manufactureras. ¡Bien por los empresarios y comerciantes que no se rinden!

Protagonista

Una de las senadoras que fue clave en el archivo de la reforma a la salud fue la cucuteña Lorena Ríos, quien era la ponente del proyecto bandera del presidente Gustavo Petro y que terminó hundido con nueve votos a favor, incluido el de la congresista del departamento e integrante del partido Colombia Justa Libres. Ríos encabezó la cruzada por lograr que la iniciativa propuesta por el Gobierno no llegara a la plenaria, por considerar que la reforma era antitécnica, inconstitucional, regresiva e inconveniente. Por eso, celebró que la Comisión Séptima haya avalado su ponencia de archivo y anticipó que la lucha no termina, pues dijo que lo que sigue ahora es construir un proyecto consensuado y que permita superar los retos que se han identificado en el sistema de salud colombiano.

¿A dedo?

Datos muy preocupantes entregó esta semana la Contraloría de Norte de Santander sobre la contratación de los municipios en el periodo que acaba de terminar, pues un informe preliminar indica que las administraciones entregaron casi un billón de pesos de manera directa, sin que mediara proceso alguno de selección de los contratistas. Mejor dicho, la puerta estuvo abierta para que se entregaran cientos de contratos a dedo. Este indicador debe encender todas las alertas, puesto que entre 2020 y 2023, de los 63.306 contratos celebrados 48.779 fueron adjudicados mediante la modalidad de contratación directa, lo cual representa un 77%. Villa del Rosario, Ocaña, Tibú, Los Patios, Chinácota, Toledo y Pamplona fueron los municipios donde se concentró el mayor porcentaje de recursos contratados de esta forma.

Los sindicatos ‘lo bendicen’

Muy pocas veces los sindicatos congenian con el patrón. Pero ha existido algo muy particular en la relación entre el médico Hernando José Mora González y los representantes de los trabajadores en los cargos que ha ocupado como gerente. Sucedió en los tiempos en que era gerente de Imsalud, cuando lo intentaron destituir y sus ‘salvadores’ fueron los sindicalistas, y, ahora en el Hospital Erasmo Meoz, donde se encontró con una cartera que ronda los $121.000 millones. Las organizaciones que aglutinan a los empleados y profesionales depositaron su confianza y lo ‘bendijeron’, para que, como ha hecho en otras instituciones, se dedique a salvar al centro hospitalario cucuteño de la crisis que lo sacude.

Punto a favor de los defensores

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, les hizo esta semana un importante anuncio a los más de cuatro mil defensores públicos que prestan sus servicios en la entidad, en representación de aquellas personas que tienen la imposibilidad social o económica de acceder a servicios judiciales y extrajudiciales. En medio de un encuentro nacional, Camargo les notificó que a partir del 1 de julio recibirán un incremento del 5,38% en sus honorarios. El funcionario reconoce que es necesario dignificar la labor del defensor público que trabaja en favor de los más vulnerables y que tiene a su cargo la altísima suma de más 252.000 procesos penales y otros 403.000 en temas de Justicia y Paz, infancia y adolescencia, género, restitución de tierras, conflicto armado interno, feminicidio, entre otros.

