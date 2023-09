¿Cuál fue el candidato a gobernador que le sacó 'la piedra' a Germán Vargas?

El lío lo tiene con varios congresistas que le enviaron una carta diciéndole que le quite el aval al candidato Eugenio Prieto o dejarlos en libertad para votar el próximo 29 de octubre porque no piensan apoyarlo debido a que no tiene acogida.

Le sacaron la piedra a Germán Vargas Lleras, y en su estilo muy característico no se tapó nada y echó al agua a quien le estaba comprometiendo con un apoyo que nunca había entregado para las elecciones regionales de octubre próximo. El implicado en el 'emberracada' de Vargas Lleras fue el hoy candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien ayer en un acto público y en sus redes sociales informó que Cambio Radical a la cabeza del exvicepresidente se unieron a su causa para ganar la elección del 29 de octubre. Pérez Gutiérrez, informó al respecto que “el partido Cambio Radical, se adhiere a mi campaña, bajo la dirección de su jefe natural y exvicepresidente de Colombia, German Vargas”. E incluso fue mucho más allá en ese supuesto apoyo “una alianza programática y de adhesión, destinada a impulsar el progreso y el bienestar de Antioquia y sus ciudadanos”. Siga leyendo: Barrio Lleras no resiste tanto polvo por tener las calles destapadas Ante la sorpresa que suscitó la supuesta alianza y una serie de llamadas que recibió en donde le cuestionaron ese proceder, de inmediato Germán Vargas Lleras respondió a Luis Pérez y le rectificó. “El Partido Cambio Radical no otorgó coaval ni tampoco adhesión al candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez”. División liberal Pero si Vargas tiene líos en Antioquia, los liberales no se quedaron atrás. Allí a menos de dos meses para las elecciones regionales, el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, enfrenta una nueva rebelión al interior de sus filas por decisiones electorales que tomó de forma unilateral y no las comparten ni la dirigencia ni las bases. El lío lo tiene con varios congresistas que le enviaron una carta diciéndole que le quite el aval al candidato Eugenio Prieto o dejarlos en libertad para votar el próximo 29 de octubre porque no piensan apoyarlo debido a que no tiene acogida. El reclamo se lo hicieron los máximos directivos del liberalismo en el departamento, los senadores John Jairo Roldán y Juan Diego Echavarría y la representante a la Cámara, María Eugenia Lopera. Precisamente Lopera es la representante que llamó a la bancada, en junio pasado, a apoyar las reformas sociales del gobierno Petro, entre ellas la de salud, la cual se salvó con los votos liberales. En una carta en tal sentido, expresaron que “con profunda indignación recibimos la notificación a través de medios de comunicación sobre el acuerdo no

consensuado, sin integración programática y sin reglas claras realizado por el candidato liberal a la gobernación del departamento de Antioquia Eugenio Prieto, con el candidato del Partido Centro Democrático. Colectividad con la que el liberalismo tiene profundas diferencias en temas tan sensibles como la Paz, las garantías constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales y las posturas socio y macro económicas frente a la población menos favorecida del país”. Lea además: Historias en 1 minuto | Experiencias del más allá que asustaron a estudiantes en Norte de Santander Insisten en sus cuestionamientos a Prieto, en el sentido que dicen que “en busca de sus intereses personales decidió entregar el Partido Liberal en Antioquia y renunciar a la vocación de poder de la colectividad. A través de esta comunicación dejamos la siguiente constancia: no recocemos el mecanismo escogido por estos dos candidatos y ningún militante del partido Liberal en el departamento de Antioquia está obligado a participar de esta amañada propuesta que a todas luces de concretarse sería una alianza irregular que viola los estatutos del Partido Liberal, conducta reiterada por parte del señor Prieto quien enterró a las bases Liberales en el 2015 en la ciudad de Medellín y sus acciones llevaron a la pérdida de curules de la colectividad en el concejo de esta ciudad, ahora en el 2023, pretende hacer lo mismo pero en el departamento de Antioquia sacrificando las curules de los Diputados, Concejales, Juntas Administradoras Locales y Alcaldes Liberales en todo el departamento. En otro de los apartes de la comunicación al jefe del partido, se señala que “los firmantes: los dos únicos Senadores de la República Liberales del departamento de Antioquia, la Representante a la Cámara más votada en Antioquia, los tres Diputados Liberales y el Concejal Liberal más votado de la ciudad de Medellín en nombre de las bases liberales solicitamos formalmente sea revocado el aval que se le otorgó a Eugenio Prieto y pedimos libertad para elegir y votar por un candidato que verdaderamente represente al partido y que valore nuestra colectividad”. Los otros firmantes que se relacionan en la carta son Hernán Torres, Jonathan Roldán y Andrés Mesa, como también el concejal Fabio Rivera. Aunque ninguno de los siete dirigentes políticos expresan a quien desean acompañar, parte de sus equipos políticos y las bases electorales con las que trabajan están con la campaña del exrepresentante Julián Bedoya, a quien el expresidente César Gaviria Trujillo no le quiso dar el aval. Ante ese reclamo, el representante Julián Peinado, quien sí respalda al candidato Eugenio Prieto, respondió que “es evidente que la carta enviada recientemente por un grupo de políticos liberales es una estrategia del petrismo y del quinterismo para torpedear al mejor aliado de Fico. Es claro que este grupo forma parte del ala radical del petrismo en Antioquia, donde están quienes quieren imponer las reformas de Petro, la punta de lanza de la izquierda radical en la Asamblea Departamental, el general más importante del quinterismo en el Concejo de Medellín… solo falta en la foto el director de la orquesta”. Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Image Colprensa

Martes, 5 de Septiembre de 2023