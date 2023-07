¿Cuáles fueron las tres noticias económicas que destacó el presidente Petro?

En medio de su agenda de gobierno en el departamento de La Guajira, el presidente de la República, Gustavo Petro, destacó las tres noticias económicas que consideró como muy positivas para cerrar el primer semestre del año.

La primera, según el propio jefe del Estado, se trató de la decisión del Banco de la República que no subió las tasas de interés para julio y antes por el contrario mostró el optimismo para que las mismas puedan empezar desde septiembre o antes si los signos de la economía así lo permiten, en particular la reducción de la inflación.

Tras el anuncio, el presidente Gustavo Petro publicó un tweet celebrando la noticia: “Hoy tenemos una buena noticia económica. La junta directiva del Banco de la República ha aceptado la propuesta del Gobierno de no subir la tasa de interés”.

Es preciso recordar también que en marzo de este año, en medio de una visita a Montería, Córdoba, el primer mandatario pidió a los bancos bajar las tasas de intermediación para preservar el sistema financiero, los puestos de trabajo y la actividad productiva en Colombia.

“Ese es un llamado que les hago, una autorregulación, sabiendo que incluso su propia existencia se pone en juego si estiran demasiado hacia arriba las tasas de interés”, añadió.

La segunda buena noticia para Petro, es que la deuda pública colombiana bajó en el último mes 57 billones, en particular por la caída del precio del dólar. La caída del dólar registrada a lo largo de junio no sólo favoreciendo a las empresas y las personas, sino que en particular impactó a la deuda externa del país para que disminuya.

Las cifras del Banco de la República señalan que en marzo, el endeudamiento externo sumó US$187.371 millones, el 55,3% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo unos US$106.467 millones del sector público y US$80.903 millones del privado.

De acuerdo con el emisor, la deuda externa se ha incrementado en US$12.292 millones, desde los US$175.079 millones de marzo de 2022.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en promedio en el último mes cayó $309,18, pasando de $4.461,66 el 28 de mayo, a $4.152,48 el 30 de junio, lo cual representa que la deuda externa pasó de $835,98 billones a $778,05 billones, es decir $57,93 billones, unas tres reformas tributarias similares a las que aprobó el Congreso en diciembre pasado.

La última buena nueva para el país, según Petro es que le ratificaron al país la calificación de riesgo de Colombia como estable. En concreto se refirió a la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings, que en un reporte al cierre del semestre indicó que mantuvo las notas de Colombia en BB+ con perspectiva estable, lo cual refleja la estabilidad macroeconómica y financiera del país, el respaldado de un banco central independiente con un régimen de metas de inflación y una tasa de cambio de libre flotación.

Sin embargo la calificadora resaltó que estas notas están enmarcadas por los altos, aunque decrecientes, déficits fiscales, que ya han resultado en aumentos relativamente grandes en la carga de la deuda y los intereses en los últimos años, así como una alta dependencia de los productos básicos y cuentas externas más débiles.

