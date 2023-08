Daysuris Vásquez insiste en que Gustavo Petro no sabía de dinero ilícito

Después de quedar en libertad, y de que su expareja Nicolás Petro dio una entrevista sobre el tema, Daysuris Vásquez se pronunció para aclarar que el presidente Gustavo Petro no sabía de la entrada de plata sucia a su campaña.



"NO, @petrogustavo NO sabía de los dineros entregados por Lopesierra y el señor Hilsaca", empezó diciendo Daysuris Vásquez en su cuenta de Twitter.

Lopesierra, mejor conocido como 'El Hombre Marlboro', es candidato a la alcaldía de Maicao, La Guajira, y estuvo preso 18 años en Estados Unidos por narcotráfico. 'El Turco' Hilsaca, por otro lado, es un empresario que está en juicio actualmente por homicidio y por presuntamente relacionarse con la banda 'Los Rastrojos'. Ambos están señalados por ser financiadores irregulares en el camino de Gustavo Petro a la Presidencia.



Vásquez, cuyas denuncias iniciaron el proceso judicial en el que se vio capturada ella junto al hijo del Presidente, Nicolás Petro, ha dicho desde el principio que Gustavo Petro no sabía de la entrada del dinero a la campaña.

Tanto ella como Nicolás sostienen que parte del dinero ilegal con el que creció su patrimonio sí llegó a las arcas dela campaña presidencial de Petro papá, pero han aclarado que él no sabía. En el caso de Nicolás, en una entrevista, hoy también lo negó.



Sin embargo, Nicolás Petro no se refirió a la plata que entregó el empresario Euclides Torres, así como tampoco lo hizo Daysuris Vásquez. Ese punto en particular será objeto de investigación de la Fiscalía próximamente.



Vásquez, por su parte, cerró su trino diciendo que Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, exgerente de la campaña Petro Presidente, "tampoco sabía de la entrega de dichos dineros". "Las cosas como son", sentenció la estudiante de Derecho.

