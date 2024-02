Duque incumplió: Petro culpa a su antecesor por pérdida de los Panamericanos

Unas tres horas después del anuncio oficial de Panam Sports sobre las candidaturas de Asunción y Lima para ser la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, el presidente Gustavo Petro se desmarcó de la responsabilidad de su gobierno.



De acuerdo con el primer mandatario, la administración que tiene la culpa de que Barranquilla haya perdido la oportunidad no es la suya, sino la de Iván Duque, su predecesor, quien tuvo que entregar en el empalme el detalle de los recursos próximos a invertir.



“El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el comité olímpico", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, en la que dijo que su gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero.

Según Petro, el Ejecutivo le hizo saber a Panam Sports que se le pagaría el dinero que luego el organismo deportivo alegó como ausente para arrebatarle la sede a Barranquilla. "Antes de llegar a esa fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia", añadió.



Como respuesta, no obstante, apareció Víctor Muñoz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia del gobierno de Duque. "Culpar a otros no es gobernar. Después de 18 meses de posesionado, ya es hora de empezar a ejercer", subrayó".



Muñoz indicó que a Petro y su gabinete se les informó, desde el inicio de su período, sobre el estado en el que se encontraba el acuerdo según el cual Colombia iba a recibir a las distintas delegaciones dentro de tres años.

Aun así, manifestó Muñoz, la ministra del Deporte de Petro "no convocó la comisión creada para este propósito sino hasta 15 meses después". Mientras que el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo "informó que los recursos estaban en el Presupuesto 2023".



La ministra Astrid Rodríguez, remarcó el exsecretario de Presidencia, se comprometió mediante un acta a pagar antes del 31 de diciembre del año pasado. Pero el ministro de Hacienda actual, Ricardo Bonilla, "indicó que la ministra de Deporte no pidió los recursos".



"Los juegos los perdimos por desconocimiento y por miedo de sus funcionarios, lo cual usted mismo reconoció", cuestionó el exalto funcionario. El presidente Petro, sin embargo, insiste en que la verdadera causa de la exclusión por parte de Panam Sports es otra.



El mandatario aseveró, insinuando que había un plan entre otro país y el ente deportivo: "Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente de Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia".

En todo caso, Gustavo Petro precisó que los 800 millones de dólares que se habrían dirigido a los Panamericanos ahora se destinarán a los juegos intercolegiados del país, "mejorando las instalaciones deportivas de los colegios y la preparación deportiva de la niñez y la juventud".



Los reproches hacia Petro no solo llegaron desde un sector opositor de la política. Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, la coalición partidista oficialista, expresó su rechazo a que la capital del Atlántico perdiera sus opciones.



"Se trataba de un contrato internacional con cláusulas muy claras que debíamos cumplir, que debíamos respetar, y no lo hicimos. Quedamos ante el mundo como un país poco serio. Barranquilla perdió un montón de plata", reparó.



Sus reparos llegaron hasta tal punto que insistió en que "aquí solo perdió Barranquilla". Por ello, aseguró, "lo mínimo que se merece mi ciudad es que el Gobierno le pida perdón".

