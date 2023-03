El cese al fuego bilateral no significa permisión para el desarrollo de actividades ilícitas: Mindefensa

Una vez culminado el consejo de seguridad llevado a cabo en las instalaciones de la Gobernación de Norte de Santander, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez aseguró que abordaron varios temas de la ciudad e hizo referencia al de mayor preocupación: la expansión del Clan del Golfo en la región.

“Hemos recibido información de un fortalecimiento de esa organización (Clan del Golfo) en Cúcuta su Área Metropolitana y el propósito de expandirse en el departamento logrando ingresar al Catatumbo. Por eso he pedido explícitamente tanto a los comandantes de Policía como del Ejército a que redoblen sus actividades para impedir que esta organización logre consolidarse en esta región del país”, dijo el ministro, al enfatizar que si dicha organización se encuentra en esta zona, es porque pretende tomar el control del narcotráfico.

Y añadió: “El cese al fuego bilateral no significa permisión para el desarrollo de actividades ilícitas. La suspensión de operaciones ofensivas que es a lo único que se refiere los decretos de cese bilateral al fuego, no impiden que la fuerza pública cumpla con su deber constitucional de protección de seguridad, de represión del delito y en esa medida frente a actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios, halla una acción tan contundente de la Fuerza Pública”.

El jefe de esa cartera, preciso que el cese al fuego no tiene de manos amarradas a la fuerza pública, eso no es real por eso he pedido acciones contundentes para reprimir y generar tranquilidad en la población.

