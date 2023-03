“El Fiscal debe explicarle el país cuál es el propósito de sus críticas”

Iván Cepeda es una de las voces fuertes, de peso y de credibilidad que tiene el Congreso de la República. Hasta julio de 2022, cuando fue oposición, siempre era una referencia en la mayoría de los temas de controversia, ahora siendo parte del Gobierno es uno de los protagonistas de asuntos claves como la paz.

En la paz tiene un papel fundamental en la mesa de negociación con el Eln, así lo ha hecho en los dos ciclos que se han dado en Venezuela y México, ahora espera hacer lo mismo en la jornada que se adelantará en La Habana, de donde espera que salgan más acuerdos de la mesa.

Pero también ha sido clave en el tema de la paz total, la estrategia que adelanta el presidente Gustavo Petro, y lo ha hecho en ser uno de los artífices de la ley de sometimiento. De estos temas habló con Colprensa el senador.



Considera que son injustas las críticas que le han hecho a la ley de sometimiento que se radicó esta semana?



Bueno, depende de quién las haga y cómo las haga, porque hasta donde he escuchado es el Fiscal General de la Nación el que está haciendo críticas y sobre eso digo lo siguiente: El fiscal hizo nueve reparos al comienzo de este proceso, cuando fue presentada la iniciativa ante el Consejo Superior de Política Criminal, esas críticas fueron incorporadas en su gran mayoría, 8 de ellas al texto de la iniciativa, no es cierto lo que dice que sus apreciaciones y recomendaciones no fueron tenidas en cuenta, eso no es real y es una mentira. Ahora presenta unas nuevas críticas, entonces la pregunta que uno se hace es por qué decide presentar unos reparos al comienzo y después otros cuando llega al Congreso el proyecto y si va luego más adelante a presentar un tercer grupo, eso puede ser una estrategia de alguna manera para entorpecer el trámite del proyecto de ley.

Repito, depende de qué esté criticando y cómo se haga, porque bienvenida la crítica siempre y cuando el objetivo sea mejorar la ley y lograr el doble propósito, es decir, que no haya impunidad, pero también que sea una ley flexible para que puedan servir al propósito del sometimiento, porque si no ocurre y la ley se convierte en una especie de catálogo de sanciones absolutamente rígidas y después muy exigentes, pues pasa lo que pasó con la 1908 del 2018, que fue realmente el sometimiento de Néstor Humberto Martínez, que terminó siendo un verdadero fracaso, entonces el fiscal debe explicarle el país cuál es el propósito de sus críticas.



¿Usted sí cree que con esta ley se puede realmente lograr en reparación lo que no se ha podido hacer de lleno con los proceso de los paras y las Farc?



Pues yo creo que se puede avanzar, obviamente todo depende, no solamente de que las leyes sean buenas, sino que se aplican, entonces eso ya no es un problema del contenido de la ley, porque la ley tiene previsto mecanismos claros en este caso, si no se cumple con ese propósito de reparar las víctimas, pero digo, más allá del contenido de la ley todo también depende de cómo se aplique y eso obviamente deberá verse en su momento.



La ley de humanización de cárceles también ha tenido diferentes opiniones adversas de muchos sectores. ¿Cómo ve el futuro a este proyecto?



Yo la respaldo y espero que se abra paso en el Congreso, porque su propósito es, a mi modo de ver, un propósito correcto, la sociedad colombiana no puede seguir administrando cárceles en las cuales hay una situación infrahumana, eso no tiene ningún tipo de efecto benéfico para el propósito de las penas, pues supuestamente resocializar a las personas, como se dice en la ley penal, entonces ese objetivo no se está cumpliendo con cárceles que tienen el nivel de hacinamiento, como las que tenemos hoy, eso es imposible; más bien ocurre el efecto contrario, las cárceles se convierten en un mecanismo de reproducción ampliada del crimen y eso, a mi modo de ver, repito, no cumple con el propósito de una política criminal que tenga objetivos loables o benéficos para la sociedad colombiana.

Esta semana también fue muy clave, para el tema de paz, el anuncio del presidente que se arranca el proceso con el estado mayor central. ¿Cómo ve usted ese proceso, un poquito más maduro que el Eln?

No, en el caso del Eln partió de unos acuerdos iniciales, el otro está por comenzar apenas, pero lo que sí veo es que hay un avance general de la política de paz total. Es decir, no solamente comienzan los procesos de diálogo, sino también se presenta la ley de sometimiento, se está avanzando el proceso según lo que se había anunciado.



¿Será más complejo entonces hacer este proceso de paz en particular?



Habrá que ver cómo se plantea, porque no conocemos el perfil que va a tener, no conocemos quienes integran las delegaciones, no sabemos cuál va a ser la agenda, todo depende de eso, a mi modo de ver es una muy buena noticia que comience un segundo proceso de diálogos.



Usted, que es miembro del equipo negociador con el Eln, ¿Cómo ve que avanza el proceso y qué podemos esperar prontamente de acuerdos de la mesa?



Bueno ya hay acuerdos, hay acuerdos que se materializan en cuatro anuncios que hubo en el cierre del segundo ciclo, una nueva agenda que tiene un planteamiento muy serio sobre la paz con esa guerrilla, un comienzo de discusión y expresión de voluntad sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz, que es el primer punto de la agenda.

Un segundo acuerdo sobre otro punto que es el cese al fuego, que también muestra avances y se entregó a la vicepresidenta Francia Márquez un informe detallado sobre la caravana humanitaria que contiene unos compromisos que se deben cumplir en la zona del Bajo Calima y el Alto San Juan, así que en dos meses de negociación efectiva hemos logrado avances que en otro momento tardaron prácticamente seis a diez años, como es el caso de lo que ocurrió bajo el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el expresidente Iván Duque.



¿Podemos estar muy esperanzados en que este proceso con el Eln está bien avanzado y se concretaría pronto?



Bueno, yo creo que para el poco tiempo que ha transcurrido desde que instalamos la mesa y los resultados que hay está mostrando eficacia y también rigurosidad, creo que ambas cosas se están combinando.



¿Es optimista con este periodo de sesiones en el cual el gobierno está tramitando sus grandes reformas sociales?



Pues no sé si puedan lograr todas y con el mismo ánimo y el mismo nivel que las ha planteado cada uno de los ministerios y el propio Gobierno y el presidente, pero creo que hay una muy alta probabilidad de que salgan adelante las reformas con cambios sustanciales y benéficos para el país.



¿En la reforma a la salud en los acuerdo con los partidos es echar para atrás el propósito inicial del Gobierno?



Yo creo que ahí se ha ido logrando un consenso, los cambios que se van a introducir son significativos y se va a avanzar, no todo lo que quisiéramos, pero van a producirse cambios que son, yo diría, muy importantes para los usuarios y los pacientes en el sistema de salud.



¿Cree que se aprobará la reforma política?



Sobre esa no tengo una visión más detallada, creo que de todas las reformas planteadas es la que tiene más debilidades y sobre esa diría que tiene el pronóstico reservado.



¿Es posible pensar en que se pueden hacer cambios a los acuerdos con las Farc, como lo planteó el presidente Petro?



Yo creo que el acuerdo de paz de 2016 se debe implementar de manera integral y plena y que existen escenarios para discutir nuevos acuerdos que puedan consolidar la paz, la paz total en Colombia.

