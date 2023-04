El gabinete de unidad con el que arrancó Petro llegó a su fin

Días atrás ya lo había hecho con los viceministros, movida que fue interpretada como un mensaje o una señal de alerta para los partidos políticos a quienes les había asignado alguna cuota burocrática en esta primera etapa da su gobierno.

El revolcón en el gabinete se concretó muy rápido y ayer mismo en la tarde, el mandatario anunció los primeros ocho cambios en su equipo de trabajo, confirmando la salida de varios funcionarios que tenían relación con los partidos políticos que decidieron ponerle palos en la rueda a su proyecto bandera: la reforma a la salud.

Entre los descabezados están: la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, quien era la cuota del Partido de la U en el Gobierno; el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, representante del conservatismo, y el ministro del Interior, Alfonso Prada, cabeza visible del santismo, aunque hay quienes aseguran que el jefe de la cartera política pronto podría ser reacomodado en otra cartera.

Petro aprovechó el remezón para hacer ajustes en otros dos ministerios que, si bien no representaban a un sector político en particular, sus titulares estaban generando algo de incomodidad, al no compartir plenamente las posturas del primer gobierno de izquierda en Colombia, como el proyecto de reforma a la salud. Estos son, el de Hacienda, donde estaba José Antonio Ocampo, y el de Agricultura, que lideraba Cecilia López.

López fue noticia en los últimos días, por cuenta de unas declaraciones en las que lanzaba duras críticas a la ministra de Minas, Irene Vélez, y su insistencia de avanzar en el corto y mediano plazo con la transición energética en Colombia.

Carolina Corcho no va más

Pero tal vez una de las movidas del presidente Gustavo Petro que más sorprendió fue la aceptación de la renuncia de una de sus principales fichas: la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien era la encargada de defender a capa y espada la reforma.