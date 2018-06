El Mundial no pudo hacerle gol a la segunda vuelta presidencial

En plena fiebre mundialista, los colombianos lograron meterle, este domingo, un ‘gol’ a la abstención y pese al entusiasmo que existe por cuenta de la competencia futbolera, los ciudadanos salieron a votar en masa para elegir a su nuevo presidente de la República.

En contraste con la primera vuelta que tuvo el lugar el pasado 27 de mayo, la participación en las urnas apenas se redujo un 0,34%, haciendo de la del domingo una jornada histórica, toda vez que hace cuatro años, en esta misma instancia, la votación fue de tan solo el 47,77%.

En esta oportunidad, 19’511.168 votantes acudieron a las urnas, lo que representa un 53,04%. Hace tres semanas la votación se ubicó en 19’636.714, correspondientes al 53,38%. “Esta jornada de #EleccionesPresidenciales2018 fue absolutamente exitosa para la democracia, se registró una participación del 53% con respecto al censo electoral. La jornada transcurrió en completa normalidad y tranquilidad”, escribió el ministro del Interior, Guillermo Rivera en su cuenta de Twitter, al término de la contienda.

La consolidación del Centro Democrático

Los comicios del domingo, en los que se impuso el representante del Centro Democrático, Iván Duque, también dejaron claro el ascenso y la consolidación del partido del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que apenas en 2014 se estrenó en la escena política.

Con 10’373.080 votos, el electo presidente no solo logró conseguir la más alta votación en las últimas siete elecciones, sino que ratificó la hegemonía del uribismo en el territorio nacional.

Duque se alzó con la victoria en 24 departamentos del país, uno más que los conquistados el 27 de mayo, y aumentó en 2’756.223 sus votos con relación a la prueba anterior.

Su discurso enfocado en Venezuela y la amenaza que representaría para Colombia un gobierno populista y de izquierda, terminó por calar entre los electores, y se convirtió en una estrategia exitosa para el partido de derecha, que desde su creación ha venido en aumento.

Para el aspirante también fueron claves las adhesiones de partidos como el liberal, conservador, la U y Cambio Radical, que concretó después de la primera vuelta y que le permitieron mejorar su votación en varias regiones del país.

Con esta victoria, Duque garantizó, igualmente, el retorno del uribismo al poder, luego de ocho años de la última administración del jefe de esa corriente y del rompimiento de las relaciones entre Juan Manuel Santos y su mentor Álvaro Uribe.

Petro, el que más creció

Si bien fue Iván Duque el que logró alzarse con la victoria, los resultados obtenidos por el aspirante de la Colombia Humana, Gustavo Petro fueron altamente representativos.

Y es que el exalcalde de Bogotá no solo fue el que más creció, en contraste con el 27 de mayo, sino que capitalizó un amplio respaldo que lo seguirá manteniendo como protagonista de la política electoral colombiana.

A diferencia de Duque, Petro aumentó en 3’179.120 su votación y al final sumó la nada despreciable cifra de 8’034.189 apoyos, que le dan un margen de maniobra para las elecciones locales y regionales de 2019 y, por qué no, para la contienda presidencial de 2022.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que a pesar de las críticas que todavía persisten sobre su paso por la Alcaldía de Bogotá, el candidato de la izquierda logró imponerse en la capital del país.

Esto dejó en evidencia, no solo que a esa ciudad sigue sin convencerla del todo el uribismo, sino que, al igual que en muchos otros departamentos, los votos del excandidato Sergio Fajardo fueron a parar a la campaña de Gustavo Petro, a pesar de su decisión de irse por el blanco.

Lo anterior por cuanto, en la primera vuelta, la victoria en la capital fue para Fajardo con 1’240.799 y Petro entonces fue segundo con 1’098.478 sufragios.

En esta ocasión, el representante de la Colombia Humana se alzó con una votación de 1’884.869 apoyos, frente a 1’447.685 de Duque.

Los resultados de ayer también le permitieron a Gustavo Petro convertirse en el candidato de la izquierda que más lejos ha llegado en una elección presidencial, pero también en el más votado históricamente, pues el exmagistrado Carlos Gaviria, quien en representación del Polo Democrático compitió en la elección de 2002 contra Álvaro Uribe Vélez, apenas registró 2’613.157 votos.

El voto en blanco sí aumentó

Otro que hizo historia en estos comicios presidenciales fue el voto en blanco, una opción que creó gran expectativa después de conocerse que Iván Duque y Gustavo Petro, representantes de los dos extremos ideológicos, eran los elegidos para disputarse su llegada a la Casa de Nariño.

La falta de opciones y el no sentirse identificado con ninguna de las dos propuestas llevó a muchos colombianos a inclinarse por esta alterativa, lo cual quedó en evidencia en las urnas, en donde al final se contabilizaron 808.368 votos en blanco, 467.281 más que hace tres semanas.

Desde un principio se dijo que esta opción podría dar la sorpresa en la segunda vuelta, así no tuviera ningún valor jurídico en esta instancia, pues no solo Fajardo, sino Humberto de la Calle, Jorge Robledo y otros grandes electores anunciaron que se irían por esta vía. Sin embargo, su resultado no fue mucho mayor, pues durante los 15 días de campaña, muchos votantes terminaron por inclinarse por la campaña de Gustavo Petro.

La Registraduría volvió a acertar

Tal y como ocurrió en los comicios del 27 de mayo, la Registraduría Nacional volvió a dar muestras, de eficiencia y rapidez en la transmisión de los resultados, pues en menos de una hora se pudo conocer al nuevo presidente de los colombianos.

A las 4:38 de la tarde ya estaba escrutado el 85% de los votos y había una tendencia clara frente al ganador y tan solo unos minutos después, a las 4:58 ya estaba el 98% informado. El 100% se consolidó a las 7:51 de la noche.

Entre tanto, otras que volvieron a acertar fueron las encuestadoras, que, en su mayoría, dejaron ver que el electo presidente estaría por encima del 50% de los votos y su rival bordearía el 40%.

Tras la jornada el país demostró que los comicios que tuvieron lugar a lo largo de este 2018 fueron los más tranquilos, seguros y con mayor participación de la historia reciente de Colombia.