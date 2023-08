El pedido que les hizo el expresidente Uribe a los nortesantandereanos

En medio de las tensiones que rondan al partido Centro Democrático en Norte de Santander por cuenta de la definición de los avales para las elecciones de octubre y que se hicieron evidentes ayer, el jefe natural de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en Cúcuta para cerrar filas en torno a sus candidatos, principalmente a la Alcaldía de Cúcuta, Juan Carlos García-Herreros, y a la Gobernación, Jorge Eduardo Mora López.

Aunque el exmandatario se abstuvo de decir si estaba plenamente garantizada la cohesión del partido en favor de estos dos proyectos electorales y admitió que “en esto hay que tener mucha paciencia”, dijo que lo que quedaba era invitar a todo el uribismo, a los militantes de otros partidos y a los independientes, a que “acompañen a estos dos excelentes candidatos”.

En ese sentido, prefirió no hablar de posibles consecuencias o castigos para quienes decidan no respaldar a los aspirantes avalados por el Centro Democrático e insistió en que en su partido lo que hay es “argumentos, persuasión, cariño”.

“Tenemos dos excelentes candidatos. Ambos están comprometidos en una lucha sin cuartel contra la corrupción, en una lucha contra el derroche. Que no se permita que haya un peso de derroche en el departamento en cargos burocráticos, en contratos indebidos y que todo lo que se pueda ahorrar lo dediquen al bono alimentario, al apoyo a los jóvenes”, manifestó el expresidente, razón por la cual les pidió a los nortesantandereanos apoyarlos.

Diez ejes programáticos

Durante la presentación de los aspirantes, el expresidente Álvaro Uribe anunció los diez postulados sobre los cuales girará la campaña del partido en estas nuevas elecciones locales y regionales, y cuyo eje transversal será la seguridad.

Al respecto, insistió en que el general (r) Mora encarna la defensa de esa bandera y está listo para que el departamento recupere el orden y la tranquilidad. “El general Mora tiene claro cómo manejar una política de seguridad. Su trayectoria impecable en el Ejército nos demuestra la importancia de su candidatura”, señaló Uribe.

El exmandatario fue enfático en que la seguridad de Norte de Santander y del país no excluye la paz, así como tampoco la autoridad, en una clara crítica a la política de ‘Paz total’ del gobierno de Gustavo Petro.

“El país tiene que pensar que se está disolviendo en republiquetas. El Catatumbo es una republiqueta, donde hoy no se ejerce la voluntad democrática de Colombia, sino la voluntad violenta de los grupos al margen de la ley, y mientras más se demore el país en recuperar esas republiquetas, va a ser más difícil, porque más personas van a quedar en dificultades sociales y económicas”, planteó.

Uribe explicó que la superación del hambre y la pobreza también es un compromiso de los candidatos del Centro Democrático y que para lograrlo es necesario eliminar la burocracia, las entidades innecesarias, la corrupción, tener austeridad y focalizar los esfuerzos en los más vulnerables.

“Aquí no será suficiente la seguridad, por eso hablamos de austeridad, cero corrupción, cero derroche, ir trasladando a los programas sociales el bono alimentario, la capacidad técnica de los jóvenes, etc. No aceptamos un solo peso de derroche del Estado. Tenemos que tener una rebeldía permanente contra la corrupción”, sostuvo.

Los diez postulados sobre los cuales se sustenta la campaña del uribismo los completan: jóvenes, movilidad, mujeres nortesantandereanas, desempleo e informalidad, educación, recreación y deporte, y vivienda digna.

Tras presentarlos, el exmandatario les hizo un pedido especial a los nortesantandereanos y es apoyar estas tesis y refrendarlas en las urnas el próximo 29 de octubre. Dijo que si bien su partido ha cometido errores, tienen toda la voluntad de hacerlo mejor cada día.

“Nos honra mucho nuestra lista al Concejo de Cúcuta, la lista a la Asamblea, los candidatos de los diferentes municipios. Sentimos una gran alegría de tener un hombre de empresa privada, realizador, con espíritu cívico, como Juan Carlos García-Herreros, aspirando a la Alcaldía de Cúcuta. Con mi afecto por las Fuerzas Armadas, no puedo ocultar mi alegría de que un general, hijo de esta tierra, de una carrera totalmente transparente en el Ejército, sea candidato a la Gobernación”, ratificó, al tiempo que pidió acompañarlos en los comicios que se avecinan.

