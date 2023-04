El Presidente ajusta las cuentas con los viceministros de Vivienda, TIC y Transporte

La Presidencia de la República pidió la renuncia protocolaria de aquellos viceministros de los partidos Conservador, Liberal y de La U.

Se trata de seis funcionarios: Felipe Arbouin y Aníbal José Pérez, del Partido Liberal y que hoy están en Ministerio de Vivienda; Carlos Eduardo Enríquez y María Constanza García, del Partido Conservador y que están en el Ministerio de Transporte; y Sergio Octavio Valdés, Nohora Mercado, del Partido de La U y que están en el Ministerio de las TIC.

La polémica se conoce en medio del análisis de la reforma a la salud. El Partido Conservador y de La U presentaron 133 proposiciones para el proyecto que cursa en el Congreso. Sin embargo, la ministra de Salud, Carolina Corcho, solo aceptó 27% de los planteamientos.

Efraín Cepeda, jefe de los conservadores, explicó que si persisten estas condiciones para el próximo martes, cuando será el día que se vuelvan a reunir con la Jefe de Cartera, votarán en negativa del proyecto.

“Me negué a asistir a una reunión. No vuelvo a asistir a más reuniones, ¿para qué?, si solo se tiene 20% de acogida. Aquí no hay consenso, y el Partido Conservador votará que no al proyecto”, dijo.

La dirigente de La U, Dilian Francisca Toro, aún no se pronunciará, a la espera del documento final de la ponencia, que se presentará el próximo martes, 18 de abril, a los partidos.

“Tras el vulgar chantaje de Gustavo Petro a los partidos tradicionales queda claro que si la reforma de Carolina Corcho se aprueba no es porque sea convincente, sino porque repartieron “mermelada” a manos llenas. El gobierno del “cambio” sigue corriendo la “línea ética””, dijo Andrés Forero, representante del Centro Democrático.

Para Carlos, analista político, el problema en el consenso sobre la reforma está en que al ministro del Interior, Alfonso Prada, no le han permitido hacer un proceso de negociación directa con los líderes de los partidos.

“No ha empeñado su experiencia en este tipo de negociaciones políticas, entendiendo que la política es el arte de la negociación en procesos de transición de hábitos y comportamientos sociales y culturales”, dijo Carlos Arias, analista político.

Sobre el rol de la ministra, el experto señaló que “el grave error de Carolina Corcho es que no ha entendido aún su rol político. Ella, en muchos sentidos, sigue siendo una activista y no una ministra. Una ministra debe entender los puntos de negociación y que, claramente, su amado cambio no puede ser impuesto, los cambios no pueden ser impuestos porque estos deben llegar de la negociación y diálogo y deben ser transformaciones paulatinas, para que no genere susceptibilidades”.

Para el analista, hoy la reforma está en duda, pues si no se llega a acuerdos, los partidos no votarían a favor. “Si se cae la reforma a la salud, se va a evidenciar que la salida de Alejandro Gaviria era innecesaria y que la ministra Corcho no tiene las habilidades político”.

¿Cuánto es lo que típicamente dura un viceministro en su cargo?

Durante la administración de Gustavo Petro, ya son tres viceministros los que salen de su cargo, Giovanny Franco Sepúlveda de la Cartera de Minas, Belizza Ruiz de Energía y Flor Esther Salazar de Trabajo. Si se compara con los anteriores gobiernos, Iván Duque y Juan Manuel Santos, el tiempo de duración de los viceministros es de 18 meses. Durante el mandato de Iván Duque Márquez también se experimentó la fiebre de las renuncias y solo en su primer año dirigiendo el país ya habían renunciado cinco viceministros a su cargo.

