El voto de opinión venció a la maquinaria

Bien dicen por ahí que el que ‘ríe de último, ríe mejor’. Y esto parece ser lo que le ocurrió al empresario de la arcilla Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, quien contra todas las encuestas y las cábalas electorales, se convirtió, el domingo, en el nuevo alcalde de los cucuteños para el periodo 2020-2023.

El ‘viejito del megáfono’, como terminaron llamando al aspirante de la Alianza Verde durante el transcurso de la campaña, por la particular forma de promover su propuesta en las calles, fue el último en entrar a la baraja de 12 candidatos que se disputaban el primer cargo de la ciudad, luego de un intento fallido por obtener el aval del Centro Democrático.

Yáñez se convirtió en la sorpresa de la jornada electoral en Norte de Santander, al imponerse con 110.462 votos, 19.846 más que el favorito, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, que era respaldado por las maquinarias de la ciudad.

La votación del electo mandatario de los cucuteños superó, incluso, la obtenida hace cuatro años por César Omar Rojas Ayala, quien llegó al primer cargo de la ciudad en 2015 con 102.936 votos y el respaldo del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo, uno de los principales barones electorales de la capital nortesantandereana.

Se impuso el voto de opinión

Una de las principales conclusiones que dejó la jornada electoral de ayer es que, después de muchos años, el voto de opinión volvió a ser protagonista en Cúcuta.

Si bien Jairo Yáñez nunca había hecho política y esta era su primera aparición en una elección popular, su apuesta por una candidatura cívica, alejada de la politiquería, empezó a tener eco entre los cucuteños, con el paso de los días.

Una primera muestra de ello fue la forma cómo el empresario aterrizó nuevamente en la carrera por la Alcaldía, luego de dimitir al proceso interno del uribismo, en el que venía participando, pero al que declinó por falta de recursos, pues no tenía cómo pagar la encuesta mediante la cual se pretendía elegir a su candidato.

Cuando todo parecía indicar que sus aspiraciones habían llegado hasta ahí, un grupo de empresarios y profesionales de distintos sectores le pidió a Yáñez asumir un proyecto diferente, mediante el cual se pudiera retomar el rumbo de la ciudad.

Dos de los artífices de esta apuesta fueron también el excandidato presidencial Sergio Fajardo y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quienes durante algunas visitas a Cúcuta insistieron en la necesidad de atreverse a participar, para que los ciudadanos pudieran tener otras opciones que elegir, distintas a las que han gobernado por años.

Aunque las encuestas no lo mostraban como favorito en la intención de voto, o por lo menos no entre los primeros lugares, Yáñez siguió trabajando sigilosa, pero efectivamente en su campaña, de una forma creativa, particular y sobre todo muy llamativa, que poco a poco lo fue metiendo en la retina de muchos.

Su ‘Cátedra de ratas para dummies’, el megáfono y el famoso apelativo de ‘zurrón’ que se volvió parte de sus conversaciones, fueron las principales herramientas con las que enfrentó las grandes manifestaciones organizadas por sus contrincantes y con las que terminó derrotándolos.

Durante esta última semana, Yáñez empezó a adquirir un mayor reconocimiento en las calles y hasta aumentó el interés de búsqueda por su nombre en Google.

Ramiro Suárez, el gran perdedor

La victoria de la candidatura cívica que representaba Jairo Yáñez dejó un gran derrotado en la contienda local de ayer: el condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo, quien pretendía conservar su hegemonía cuatro años más en el Palacio Municipal.

Ni el hecho de tener al servicio de su candidato la administración, ni la maquinaria que lo rodeó, lograron que Jorge Acevedo pudiera imponerse, esta vez sí, y mantener los intereses del exmandatario, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá.

El cansancio contra Suárez, del que se empezó a hablar hace ya varios meses y que se convirtió en un tema obligado durante los debates y en la campaña en general, quedó en evidencia en la jornada de ayer, y todo parece indicar que muchos de sus seguidores terminaron aplicándole un voto castigo.

Esto, si se tiene en cuenta que en Cúcuta ayer participó casi que la misma cantidad de personas que lo hicieron en los comicios locales de 2015. Mientras que en las elecciones pasadas lo hicieron 308.618 personas, esta vez la cifra de votantes llegó a 346.009.

Acevedo, nuevamente derrotado

Al varias veces candidato Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, esta vez no le jugó a su favor aquel dicho que asegura que la tercera es la vencida.

Tal y como le sucedió en 2015, cuando llegó favorito a la recta final de la contienda y ya hasta daba por hecho su victoria, Acevedo volvió a ser derrotado por cerca de 20.000 votos.

Aunque Acevedo comenzó ganando, tan solo bastaron tres boletines para que el electo alcalde lo superara y empezara a ampliarse la diferencia. Con el paso de los minutos y con cada nuevo reporte, Jairo Yáñez dejaba en el camino al favorito en las encuestas.

Hace cuatro años, el aspirante de Todos por Cúcuta enfrentó a Ramiro Suárez y tras su derrota decidió intentarlo una vez más este año, pero esta vez con el exalcalde como su principal apoyo.