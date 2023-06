En Colombia hay 29 bancos y 24 han bajado sus tasas de interés: Asobancaria

El exministro de Vivienda y hoy presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, se estrenó este año con su primera convención bancaria, la número 57, y lo hizo con una variedad de temas que no solo se quedaron en lo económico, sino que le metió un poco de justicia y hasta la postura política tanto del sector como de los partidos.

Malagón tiene claro el mercado. Dice que las tasas bajarán más si se controla la inflación, lo cual ayudará a que la economía crezca y salga de los guarismos muy bajos que se calculan para 2023, que no será de más del 2 %, de acuerdo con los analistas.

Del crédito hipotecario sostiene que el mismo no se reactivará, por el contrario, cree que se caerá de manera importante. Destaca que los bancos en materia de tarjetas de crédito, en una decisión autónoma, bajaron las tasas de interés, algo que ha ayudado de manera importante a la economía del país.

De estos temas y de las reformas sociales a las cuales también los banqueros le tienen reparos, hablo Jonathan Malagón.

- En la Convención Bancaria hablaron ustedes del crédito a sectores populares. ¿Es decir, los bancos van a empezar a soltar más créditos a tasas tan altas como están hoy?

La verdad es cuando uno habla de crédito a la economía popular, la referencia de la tasa del sector financiero siempre es reconocida muchísimas veces más barata que la del gota a gota. Hace poco estuvimos en Santa Marta en un ejercicio, una feria de economía popular y le preguntamos a la gente que se acercó, muchos de ellos vendedores en el mercado, a cuánto les estaba prestando el gota a gota y también les ha subido la tarifa. Le están prestando a algunos al 20 % diario, una tasa del 20 % diario es una tasa más de 100 veces la que presta hoy el sistema financiero formal, entonces un crédito del 30 % o 35 % efectivo anual se compara de manera favorable con tasas que llegan a ser hasta el 5000 % en el gota a gota, entonces para los ciudadanos la alternativa del crédito formal es mucho más costo-eficiente que la del gota a gota.

Dicho eso, en la medida en que las condiciones de liquidez de la economía colombiana se vayan suavizando, en la medida en que la inflación sea menos alta y en la medida en que el Banco de la República empieza a corregir su tasa repo a la baja, lo que se avizora es que las tasas de interés en Colombia van a caer. Ya hubo un gran esfuerzo del sistema financiero por reducir algunas de estas tasas, por ejemplo, en tarjetas de crédito muchos bajaron del 40 % al 20 %, con una inflación que llegó a ser hasta el 14 %, lo cuales son tasas verdaderamente favorables y lo cierto es que hacia adelante las perspectivas de todos los analistas, son muy claras: las tasas van a caer y el sistema financiero hará el esfuerzo de trasladarle esta eficiencia a los consumidores.

- ¿Cómo será entonces en materia de crédito el segundo semestre de 2023?

Desde el punto de vista de las tasas, el esfuerzo que ocurrió hace meses de bajar varias entidades, se ha venido profundizando porque inicialmente eran tres las entidades que tomaron decisiones en este sentido y ese número ha crecido, producto de la competencia y ya son 24. En Colombia hay 29 bancos y 24 han bajado sus tasas de interés. Eso es algo que no se hace de manera concertada, porque no puede existir un acuerdo de precios, ni siquiera para una reducción, pero lo cierto es que producto de la competencia 24 de 29 bancos se han movido en esa dirección.

El segundo semestre se espera que esa tendencia se mantenga o se profundice con los movimientos del Banco de la República. Frente a los desembolsos, ahí sí es claro que la cartera no va a crecer este año a los ritmos que crecía el año pasado, la desaceleración económica le pasa factura al movimiento de la cartera y nosotros estimamos que este año vamos a crecer solamente un 2 %. Un crecimiento del 2 % en los desembolsos, es un crecimiento bajo, en comparación a lo que ha ocurrido en los últimos años, pero de todas maneras va a estar por encima del PIB que se va a expandir cerca del 0,9 %. Eso quiere decir que, aunque hay una gran desaceleración de la cartera, de todas maneras la profundización financiera, que es cartera con relación al PIB, va a seguir creciendo en 2023.

- ¿Cómo ve el crédito hipotecario, el Gobierno espera que siga su reactivación, también ustedes ven lo mismo?

El crédito hipotecario se ha visto deprimido por los cambios en el programa ‘Mi Casa Ya’. No solamente eso se ve en distintas dimensiones, se ve en los lanzamientos, se ve en las iniciaciones, se ve en las ventas y, por supuesto, se ve también en los desembolsos. Hay algunas operaciones que se hicieron los años anteriores, que apenas se están perfeccionando ahorita sobre viviendas que se estaban construyendo y que ya se están terminando y entregando, pero lo cierto es que en el segundo semestre del año se anticipa que el sector va a perder dinamismo. Los cambios en ‘Mi Casa Ya’ hacen que sea mucho más difícil utilizar los recursos del programa para comprar en las principales ciudades y esta recomposición geográfica que quiere lograr el Ministerio le va a quitar dinamismo, va a distribuir de mejor forma entre municipios los subsidios, pero la va a quitar dinamismo al resultado global, por eso los analistas dicen que vamos a pasar de construir unas 250.000 viviendas por año a una cifra que seguramente estará alrededor de los 170.000 a 180.000, lo cual puede ser un retroceso de más del 30 % sobre los resultados que teníamos.

- ¿La inversión de los bancos en infraestructura también va a estar muy quieta, se va a caer?

Hubo una señal que generó mucho ruido y mucha inquietud y fue la del congelamiento de los peajes, que aumentó la diferencia en recaudo y la diferencia en recaudo es una cuenta subordinada, es decir, es una responsabilidad que asume Hacienda. No estaba prevista, tuvo que ser cubierta con la edición presupuestal y lo cierto es que, tanto a los financiadores internacionales como a los constructores, les generó mucha incertidumbre no poder recuperar la plata ya invertida a través del mecanismo tradicional de recaudo, que es el peaje. Por fortuna hay una señal muy clara de parte del Ministerio de Hacienda, que es la misma del Ministerio de Transporte, y es que esta medida se tomó de manera transitoria, que la diferencia de recaudo será cubierta efectivamente por Hacienda, que no se alteran los casos de negocio de los concesionarios y que en Colombia se puede confiar en seguir construyendo infraestructura y en que no van a cambiar las reglas de juego.

Las condiciones de liquides hoy no son las óptimas para este tipo de proyectos, suelen reducirse las obras de infraestructura en momentos donde las tasas son altas, pero confiamos que con ese restablecimiento de las reglas de juego se pueda seguir invirtiendo en el sector de obras civiles hacia adelante.

- Hablemos ahora de las reformas sociales. ¿Asobancaria qué opina de la reforma pensional, que ya fue aprobada en su primer debate?

El sector financiero tiene tres comentarios sobre la pensional. La primera es que celebra el ejercicio de concertación, hay un consenso sobre el esquema de pilares, ese consenso se ha logrado a través del diálogo, allí el Ministerio ha sido muy juicioso, el Gobierno ha sido juicioso y también los analistas. El segundo mensaje es que consideramos que ese umbral de tres salarios mínimos puede ser peligroso, en el sentido en que drena recursos de manera masiva y hemos sugerido como alternativa evaluar la posibilidad de fijarlo en un salario mínimo.

Lo tercero es que para nosotros es muy importante, y que se ha dicho en distintos foros y en distintos espacios, que se perfeccione la figura del administrador, ¿quién va a ser el que va a manejar esa plata? ¿Cómo vamos a lograr una gobernanza que nos permita la captura política de esos recursos? Cómo hacemos para eliminar los incentivos de corto plazo para que un gobierno de turno quiera utilizar y desahorrar el dinero de las pensiones para volverlo gasto corriente y, sobre todo, quién garantiza que el manejo de la Tesorería devuelva los recursos de ahorro al mercado de capitales.

- ¿Cómo ven la reforma la salud?

El gobierno ya hizo lo correspondiente y es presentar los borradores, hoy el balón está en cancha de los congresistas y estamos seguros de que producto del debate del Congreso o los proyectos se aplazarán o saldrá una versión mucho mejor que la que se presentó inicialmente, esa es la gran virtud que tiene nuestro esquema democrático y es que en manos del Congreso los proyectos siempre se perfeccionan.

- ¿Cómo ven la reforma laboral los banqueros colombianos?

Apenas empieza su trámite, a nosotros nos inquieta que esta sea una reforma que no promueve el trabajo, casi todas las propuestas de reformas laborales en el mundo tienen como objetivo incrementar el número de empleos, esta, por el contrario, ha generado un consenso entre todos los analistas que lo que hace es dificultar el empleo formal. Probablemente incrementará la tasa de desempleo o incrementará la tasa de informalidad y tal como lo ha dicho la ministra, es una reforma que fundamentalmente quiere mejorar las condiciones de los que hoy tienen empleo formal y de los que hoy están sindicalizados.

Nosotros creemos que todavía, aunque ya está en su primer debate, le hace falta muchos debates en el Congreso y estamos seguros de que los parlamentarios sabrán interpretar lo que los colombianos quieren respecto al mercado de trabajo.

