En Norte de Santander, cese al fuego con el Eln genera más dudas que certezas

Apenas unas horas después de la escalada violenta protagonizada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Cúcuta y su área metropolitana, así como en varios municipios de Norte de Santander y del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto que ordena el cese al fuego bilateral y temporal con el Eln, acordado en la mesa de diálogo cuya ronda más reciente se desarrolló en La Habana (Cuba).

Le puede interesar: En siete semanas se habilitará el paso vehicular en la vía Cúcuta- Ocaña

Aunque la medida solo entrará a regir desde el próximo 3 de agosto y por un periodo de seis meses, desde la medianoche de ayer el Gobierno Nacional ordenó la suspensión de las operaciones militares y los operativos policiales ofensivos en contra de los integrantes de esa guerrilla que participan en el proceso de paz.

La decisión del jefe de Estado generó más dudas que certezas sobre el alto el fuego que es esperado desde hace mucho tiempo en zonas como el Catatumbo, pues varios sectores califican como contradictoria la postura asumida por el Eln en los últimos días y semanas.

Y es que más allá de mostrar una verdadera intención de querer poner fin al conflicto, en departamentos como Norte de Santander, donde tienen una presencia activa en buena parte de los municipios, el grupo insurgente se ensañó contra la Fuerza Pública y la población civil, generando zozobra, desconfianza y miedo con sus acciones intimidatorias.

“Realmente no es entendible que a pocas horas de entrar en vigencia un cese al fuego se haya producido esta escalada de zozobra y afectaciones a la vida humana, especialmente de los tres policías y el joven que trabajaba en la mina. Eso no lo entiende nadie; eso no hace parte de la racionalidad en un estado de derecho”, cuestionó el gobernador Silvano Serrano.

Lea también: Toque de queda para menores y horarios restringidos para establecimientos comerciales: Gobernador de Norte de Santander

En ese mismo sentido se pronunció el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, quien fue enfático en que es el Gobierno Nacional el que debe llevar el ritmo de la negociación y poner las condiciones en la mesa de diálogo, pues eso no está ocurriendo y la percepción que hay en el país es que el Eln es el que lidera.

“La gente siente que los esfuerzos valen la pena, en la medida que en los territorios, en las regiones, no hayan hechos de violencia, porque hechos como los que han ocurrido en los últimos días lo que indican es que nada de lo que se está haciendo vale la pena y eso deslegitima el proceso de negociación y pareciera que al Gobierno y al Eln no le importara eso”, planteó el congresista.

Quintero insistió en que, pese a las circunstancias, en regiones como esta sus habitantes valoran de manera muy positiva el inicio de un cese al fuego, pero recordó que el acuerdo planteado hasta ahora solo le pone freno a las acciones entre el Eln y la Fuerza Pública, más no a las hostilidades y las estrategias de control social y territorial que afectan a la población civil.

Lea además: La inscripción de cédulas se traslada a los barrios de Cúcuta

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el primero de enero y el 30 de junio de este año, el Eln ha sido responsable de una masacre, 36 confinamientos, ha instalado 22 artefactos explosivos, se ha enfrentado en 17 oportunidades con la Fuerza Pública, cometido 15 secuestros, 15 desplazamientos forzados, 12 reclutamientos de menores, 15 actos terroristas, entre otras acciones armadas.