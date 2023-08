‘Es un grave error del Gobierno tildarnos de hipócritas’, dicen los gobernadores

¿Por qué cree que el Gobierno le resta seriedad a lo que dicen ustedes sobre la seguridad?

Acá estamos hablando de un tema transversal. No podemos distraernos con otros temas. Hemos sacado dos comunicados pidiéndole al presidente de la República un pronunciamiento claro. Nos hemos reunido en varias ocasiones. Aquí necesitamos sentarnos los que estamos viviendo el día a día, el desangramiento de este país, el reclutamiento de menores, el secuestro, los carros bomba y todo lo que estamos registrando. Acá tenemos que sentarnos juiciosos y concentrarnos en un tema que nos está hoy afectando a todos los colombianos.

¿Y por qué es necesario que los gobernadores sean actores principales en esos diálogos regionales que está planteando el Gobierno?

Porque somos los agentes constitucionales del presidente. Somos los elegidos legítimamente. En los departamentos somos las primeras autoridades. Entonces, no tener en cuenta la información que nosotros vivimos día a día me parece complicado. No estamos pidiendo protagonismos, simplemente ser incluidos. Tenemos una comisión de paz dentro de la Federación Nacional de Departamentos que ha entregado todos los informes y no han sido tenidos en cuenta. Hemos recibido anuncios, anuncios, anuncios, pero no vemos hechos.

Lea además: Redes sociales, la puerta moderna para los cibercriminales

Queremos que los hechos hagan tanto ruido que no necesitemos ni siquiera discutirlo, que las palabras obren. Me parece un grave error del Gobierno Nacional tildarnos de hipócritas y que estamos en campañas electorales, y que el proceso de la paz total debe ir pausado, cuando se está desangrando el país. Creo que esas no son las respuestas que esperamos del Gobierno Nacional.

¿Están satisfechos con la reculada del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, frente a sus declaraciones?

Retiró la palabra hipócrita, pero no ha ofrecido disculpas a los gobernadores. La misión de un buen ministro del Interior es velar por una buena relación con el Congreso de la República y la buena relación con alcaldes y gobernadores, eso no se está dando. Nos sentimos completamente irrespetados. Hemos pedido una buena interlocución. Mi relación con Luis Fernando Velasco ha sido siempre muy buena. No hemos tenido problemas personales, pero necesitamos atención y no más anuncios, necesitamos hechos contundentes.

A las Fuerzas Militares las sentimos maniatadas, desmotivadas frente al incremento de la violencia y la inseguridad en el país. ¡Por Dios! Siguen muriendo patrulleros, sigue muriendo soldados, atracos en las carreteras. ¿Dónde están los resultados? No más anuncios, necesitamos realidades y hechos.