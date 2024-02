Esta es la reforma que propone Jairo Cristo para Cúcuta y el área metropolitana

Este viernes 16 de febrero vuelve a sesiones el Congreso de la República, después del receso de fin de año, y uno de los proyectos que concentrará la atención de los legisladores es la reforma laboral que busca impulsar el presidente Gustavo Petro y que ha despertado amores y odios.

La iniciativa ya se hundió una vez el año pasado, pero el Gobierno Nacional la volvió a presentar y a finales de diciembre, antes de que terminara el periodo, la Comisión Séptima de la Cámara le dio luz verde a un primer paquete de artículos entre los que está la modificación a la jornada nocturna, para que empiece desde las 7:00 de la noche, y el aumento al pago de los dominicales y festivos.

Uno de los ponentes del proyecto es el representante a la Cámara por Norte de Santander, Jairo Cristo, de Cambio Radical, quien junto con los integrantes del Centro Democrático presentaron una proposición de archivo que no prosperó.

Según el congresista, su oposición a la reforma no tiene nada que ver con los beneficios que esta busca darles a los trabajadores, sino con la forma en la que se puede ver deteriorado el aparato productivo, de prosperar todo lo que se plantea.

Cristo explica que, por ejemplo, en el articulado se le da un gran peso a todo lo que tiene que ver con el régimen colectivo y sindical, y esto afectaría seriamente la productividad.

“Como ciudadano de frontera y no tanto como congresista, uno comienza a comparar lo que pasó con el sector productivo en Venezuela y uno ve que la inamovilidad laboral permitió que no hubiese productividad. Entonces, Colombia a qué tiene que apostarle, a que, en gran medida, haya un sector empresarial fortalecido, porque es el que le va a dar el dinamismo económico al país, pero vemos que con esta reforma no se proyecta eso”, planteó el dirigente político.

Dijo que de prosperar la propuesta del Gobierno, una vez los trabajadores empiecen a ver la cantidad de prebendas que van a recibir y la posibilidad de gozar de fuero sindical, todos van a querer entrar a ese sistema, “y eso no va a permitir que haya productividad”.