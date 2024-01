Esto dijo el fiscal sobre las bandas transnacionales que delinquen en Cúcuta y el área metropolitana

¿Qué casos relevantes adelanta la Fiscalía sobre delitos contra la administración pública que involucren a funcionarios de Norte de Santander?

Fiscales de administración pública, en articulación con extinción de dominio, vienen adelantando investigaciones contra exmandatarios de la ciudad de Cúcuta, entre los cuales están Donamaris Ramírez, César Rojas y Ramiro Suárez Corzo. Igualmente, se adelantan procesos contra Carlos Socha, exalcalde de Villa del Rosario y Ronal Felipe Jaimes Pabón, exalcalde de Salazar de las Palmas. Se adelantan investigaciones en los sectores de salud, PAE y contrataciones de obra e infraestructura. Los procesos se encuentran en etapa de indagación y averiguación de responsables, por lo tanto, tienen reserva sumarial.

Relaciones con el gobierno Petro

¿Usted no cree en la ‘Paz total’ del presidente Petro?

Es que no se trata de “creer” o no. Insisto, esto nunca ha sido una rencilla personal ni política. Nosotros hablamos con argumentos y quien conozca mi trayectoria sabe que soy amigo de los procesos de paz. El problema es la gigantesca improvisación, la falta de claridad y la incoherencia que ha acompañado la política de paz de este Gobierno, con intentos de rupturas legales e institucionales y la consecuencia de haber devuelto al país a un panorama de inseguridad que no se veía desde hacía décadas.

¿Cuáles son los aspectos que más los distancian?

Temas tan elementales como no confundir procesos de paz con procesos de sometimiento a la justicia, como no dar a narcotraficantes y paramilitares el tratamiento de delincuentes políticos, son los que nos han separado de la denominada ‘Paz total’. Además, mientras esta no tenga un Norte claro e implique que los peores delincuentes actúen a sus anchas, seguirá siendo una “paz criminal”.

¿Por qué ha sido tan difícil trabajar con el Gobierno Nacional?

No le ha interesado trabajar con la Fiscalía. No quieren la articulación. Y no por nuestra causa, nosotros seguimos cumpliendo con lo que nos corresponde. Se ha roto en primer lugar, porque en la cabeza de la Rama Ejecutiva no se están ejerciendo debidamente las competencias que les corresponden: las órdenes de captura obtenidas por la Fiscalía ante los jueces, en contra de los responsables de los más graves hechos de violencia, tienen una ejecución deficiente o nula. No se está garantizando el acceso de nuestros investigadores a los territorios, para esclarecer y judicializar prontamente los hechos delictivos. La policía judicial de la Policía Nacional está al garete. En fin, todas estas son responsabilidades del Gobierno Nacional. Nosotros no podemos solos en la lucha contra el crimen.