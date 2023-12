Estos son los aspirantes que se disputarán el cargo de personero de Cúcuta

Quiere repetir

En la lista de no admitidos en la fase de inscripción está el actual personero, Karol Yesid Blanco, quien ocupará el cargo hasta el 28 de febrero de 2024, ahora con la intención de reelegirse.

Blanco presentó ayer su reclamación ante el Concejo alegando que no fue admitido por obviar una huella dactilar en la planilla de inscripción.

“Aportó el formulario de inscripción sin huella”, fue la respuesta que recibió por escrito, la misma que objeto por considerar que sus derechos están siendo vulnerados.

El personero sostuvo que esta cuestión “de forma”, no puede anular lo sustancial de su hoja de vida, como los estudios y experiencia que tiene para postularse al cargo.

“Anulan toda la identidad por un requisito de forma que incluso la ley lo ha abolido como la ley antitrámites. No solamente me sucedió a mí, sino a 49 personas más y que no admitieron porque les faltó una firma, porque no pusieron una huella, donde violan el derecho a poder participar en un concurso de méritos”, agregó.

El personero señaló que de no admitirse su reclamación para el proceso, emprenderá una acción de tutela.

