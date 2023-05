Estos son los cinco puntos de la reforma que cambiarían la forma de pensionarse

El martes se radicó la ponencia de reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado de la República. En el documento quedaron 18 artículos abiertos para el debate y siete con acuerdo parcial. A pesar del ánimo conciliatorio de la ministra, Gloria Inés Ramírez, durante la radicación, algunos gremios como Asofondos dieron a conocer algunas preocupaciones sobre el documento. Además expertos también presentaron algunas críticas que no beneficiarían a los empleados a la hora de pensionarse.

1. Todos los ciudadanos cotizarán en el régimen público

La reforma mantiene en parte el objetivo de acabar con la competencia entre los regímenes público y privado, y buscaría que fueran complementarios. La idea es que todos los ciudadanos, que tengan ingresos por debajo de 3 salarios mínimos, pasen a cotizar en Colpensiones y quienes tengan ingresos por encima de tres salarios mínimos, cotizarían ese monto adicional, de manera obligatoria, con la AFP.

Sobre este punto, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, comentó que "es un sistema de reparto que no es sostenible a futuro, porque cada vez hay menos cotizantes por cada pensionado" y agregó que "es importante que los colombianos puedan preservar su libertad de jubilarse anticipadamente, de escoger la modalidad de pensión que más le convenga y el derecho de elegir quien administra su ahorro. Además de incrementar el ahorro previsional, la sana competencia, impulsar la inversión y el empleo formal, nuestra propuesta preserva la propiedad del ahorro en manos de los trabajadores".

2. Se mantiene el umbral del pilar contributivo en tres salarios mínimos

Esta ha sido, hasta ahora, una de las líneas rojas para el Gobierno Nacional. Como está planteado el proyecto quienes ganen hasta tres salarios, cotizarán el total de sus ingresos en Colpensiones. Para la cartera Laboral, este monto permite garantizar la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, esto traería una reducción en el ahorro privado, razón por la cual algunos sectores defienden que este umbral debería bajarse hasta al menos dos salarios mínimos. “En ese sentido, tenemos diferencias, el ahorro de los trabajadores no es público”, dijo Montenegro.

3. Reduce los beneficios del semicontributivo

En este pilar entrarán aquellas personas que a los 65 años de edad no hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión contributiva, pero que tengan cotizadas entre 300 y 1.000 semanas. Las mujeres accederán a este beneficio a partir de los 60 años. Asofondos señaló que en la ponencia se reducen los beneficios en este pilar, lo cual advierte como un punto a tener en cuenta, pues este atenderá la mayor cantidad de gente.

Precisamente, en el artículo 18 de la ponencia se establece que "los beneficios establecidos en este artículo serán pagados de manera vitalicia, no podrá superar 80% del salario mínimo, no podrán ser sustituibles por muerte, ni heredables".

El reparo que se ha hecho sobre este pilar, principalmente, es que aumenta la edad para acceder al beneficio, pues la edad para pensionarse es de 57 para las mujeres y 62 para los hombres.

4. No habría independencia en el manejo del Fondo de Ahorro

Expertos también advierten que, según la ponencia, el Comité Directivo del Fondo de Ahorro quedaría controlado por el Gobierno, lo cual podría poner riesgo la independencia en su manejo.

Sobre este punto, en el artículo 24 de la ponencia radicada se define que "la reglamentación deberá incluir la creación de un Comité Directivo, en donde se definan las políticas generales de administración e inversión, dentro del cual harán parte el ministro del Trabajo o su delegado, el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado y el presidente de Colpensiones, este último tendría voz, pero no voto".

5. Se permite que Colpensiones cobre una comisión mayor

Este es uno de los puntos que poco se ha discutido, pero que afectaría directamente el bolsillo de los colombianos, pues se permitiría que Colpensiones cobre una comisión mayor a la que hoy cobran en promedio los fondos, la cuál sería obligatoria para todas las personas que ganen al menos tres salarios mínimos.

Sobre esto, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, explicó que con el paso de las cotizaciones a Colpensiones, esa comisión ya no sería por concepto de administración, sino por gestión sobre las pensiones, porque ya no se tratarían de ahorro privados, sino públicos. "Colpensiones no va a administrar un ahorro privado, se va a tratar de un sistema de transferencias. Estaríamos pasando a un administrador de recursos mucho menos eficiente. Se está limitando la libertad de las personas de que exista un ahorro privado para ellas".

En esa misma línea, David Cubides, analista de Alianza Valores, comentó que "unos cobros de comisiones más bajos resulta más óptimo para el colombiano en general. Sería positivo que esta comisión tenga cobros diferenciales según el manejo del portafolio de cada fondo".

