Estoy segura que quiso decir otra cosa: Minminas a ministra de Agricultura

La ministra de Minas, Irene Vélez, no se quedó callada tras la polémica declaración que su compañera de gabinete, Cecilia López, hizo el miércoles sobre la transición energética durante el Gran Foro Perspectivas Económicas 2023 organizado por El Colombiano.

En el panel Retos y desafíos del sector agroindustrial en Colombia, la ministra de Agricultura le envió un fuerte mensaje a su homóloga de la cartera de Minas.

“Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros, los países en desarrollo, adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”.

Pero la ministra López no paró ahí y agregó que “los países ricos usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos y con eso lograron la productividad que nos está sacando del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros ¿entienden el mensaje sutil?”.

A la pregunta de la moderadora de si eso significaba que estaba de acuerdo con la exploración de petróleo y gas, López respondió: “No me ponga a pelear porque me botan mañana. Pero hay una manera linda de decirlo: la transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia es imposible sin la recuperación del sector agropecuario”.

La opinión de López fue replicada este jueves por la ministra Vélez, quien en medio de un evento sobre el impulso del hidrógeno en Colombia aseguró que su compañera de gabinete “quiso decir otra cosa”.

“(Cecilia López) es una mujer muy inteligente y estoy segura que quiso decir otra cosa, porque esta política de transición energética es una apuesta de todo el Gobierno. Hablamos de que implica transición de balanza fiscal y exportaciones”, sostuvo Vélez.

De hecho, la jefe de la cartera de Minas calificó la transición energética como “la amiga perfecta” del desarrollo agroindustrial del país.

“Hay que pensar en la transición como la amiga perfecta del desarrollo agroindustrial del país. El hidrógeno tiene uno de los derivados claves de la reforma agraria: los fertilizantes verdes”, concluyó la MinMinas.

