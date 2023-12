Gerente de la RAP Gran Santander denuncia que gobernadores lo sacaron para dejar ‘amarrados’ cargos claves de la entidad

En el epílogo de los mandatos de los gobernadores de Santander, Mauricio Aguilar, y Norte de Santander, Silvano Serrano, se desató toda una crisis en la Región Administrativa y de Planeación, RAP, del Gran Santander, una entidad creada recientemente como esquema asociativo de los dos departamentos para el desarrollo de proyectos conjuntos a gran escala para el beneficio de toda la región.

A menos de 20 días de la posesión de los nuevos gobernadores, el gerente de la RAP del Gran Santander, el abogado Sergio Agón Martínez, quien había sido nombrado para un periodo fijo hasta el 2025, fue declarado insubsistente, según el mismo funcionario, sin justa causa.

Ahora Agón está denunciando que detrás de su salida hay una estrategia de los dos mandatarios para dejar ‘amarrados’ los cargos más importantes de la entidad, que para 2024 manejará un presupuesto cercano a los $2.000 millones, con importante potecial de ejecución de recursos del gobierno nacional y cooperación internacional, y manipularla a través de terceras personas.

Agón contó su versión:

Esta semana usted fue declarado insubsistente como gerente regional de la RAP del Gran Santander, luego de que se negara a renunciar, ¿Qué fue lo que pasó?

Sí, precisamente el jueves 30 de noviembre en la ciudad de Cúcuta, en la sala de juntas del despacho del gobernador de Norte de Santander, se convocó al Consejo Regional y Directivo de entidad. Había un orden del día, incluido el informe del tercer trimestre de este año, que presenté como gerente. También estaban previstos temas como la exposición del borrador del presupuesto para el 2024 y la designación del subgerente de proyectos de la RAP. Inicié, como me lo exige la ley, todo el procedimiento, cuando el gobernador de Norte, que es el presidente del Consejo Regional, el doctor Silvano Serrano Guerrero, tomó la palabra y sorpresivamente dijo que ellos no estaban contentos con mi gestión y que por tal razón querían hablar conmigo. Se suspendió la sesión y sostuvimos una reunión aparte, con los dos gobernadores (Aguilar y Serrano). Allí ellos me informaron que no estaban contentos con mi gestión, aduciendo que yo no estaba cumpliendo con mis funciones y que necesitaban mi renuncia. Yo les dije que yo realmente no renunciaba porque yo tenía derechos adquiridos, estipulados en los estatutos, como por ejemplo que mi gerencia es de periodo fijo, hasta el 31 de diciembre de 2025. Yo me posesione el 16 de febrero de este año.

¿Qué más pasó en la reunión privada con los gobernadores?

Obviamente yo les dije que yo no estaba de acuerdo, les expuse un resumen del trabajo que he hecho como gerente, incluso trabajando sin las herramientas necesarias y sin el apoyo necesario de ellos mismos, los gobernadores. Yo me he encargado de dar inicio a una entidad, eso no es fácil. Entonces, me dijeron que me iban a declarar subsistente, yo les dije: hagan lo que ustedes crean conveniente. Entonces salimos de la oficina del gobernador y seguimos en la Junta. El gobernador presidente de la Junta me insistió en que renunciara y yo respondí que no estaba de acuerdo porque he cumplido a cabalidad con mi trabajo. Los dos gobernadores toman la palabra, dicen estar de acuerdo con que me separen del cargo y me remuevan como gerente regional y toman esa decisión en la reunión, a sabiendas de las supuestas razones son infundadas.

¿Le habían manifestado inconformidad con su trabajo?

Nunca. No hay un solo oficio, algún llamado de atención por escrito, un requerimiento por escrito de algún tema de la entidad. Nunca. Por el contrario, desde que yo me posesione, lo que me ha tocado es trabajar solo. Lo que sí hay es evidencia de mis requerimientos y solicitudes a los dos gobernadores para el desarrollo del trabajo en la RAP, que nunca fueron respondidos. Entonces, los gobernadores, de manera irresponsable, violando el debido proceso, me declararon insubsistente, de manera verbal, ante el Consejo Regional. Es evidente una lesión a mis derechos adquiridos, es un cargo por periodo fijo, me están violado mis derechos constitucionales al debido proceso, a mi estabilidad laboral, porque yo tengo un periodo reglamentario, violando mi derecho de defensa, a controvertir la presuntas causales por la cual me declararon insubsistente.

¿Qué puede destacar de su gestión?

Yo he cumplido con la rendición de los informes trimestrales. Básicamente destaco la creación de la entidad, la inscripción ante el Ministerio del Interior, ante Colombia Compra Eficiente, el Secop II, que exige todos los reportes a los entes de control y reportes ante la DIAN, ante la Contaduría General de la República, la Contraloría, la presentación y aprobación ante el Departamento Nacional de Planeación del Plan Estratégico Regional, PER, preliminar, aspiramos a culminar el 20 de diciembre el Plan Estratégico Regional definitivo que nos sirve para los próximos 15 años para la RAP el Gran Santander. Igualmente hicimos la constitución del domicilio principal de la RAP en el municipio de Pamplona, hicimos la creación de la página web de la entidad, gestionamos reuniones y participación ante organismos nacionales e internacionales para dar a conocer nuestra entidad. Algo muy importante que hice, varias gestiones para que el Gobierno nacional nos destinara unos recursos importantes en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora me vienen a decir que yo no he hecho absolutamente nada, realmente me siento atropellado. Aquí hay una actuación anómala por parte de los gobernadores de Santander y Norte de Santander.

¿Cuál es su interpretación, qué hay detrás de todo esto?

Yo pienso que esto es un tema político. Ellos no se dieron cuenta de la gran importancia que tiene la RAP del Gran Santander. Los gobernadores no pusieron interés y esto ha sido para mí un suplicio terrible, porque la comunicación con el gobernador Mauricio Aguilar ha sido nula, nunca me quiso atender en su oficina. Él me posesionó el 16 de febrero de este año y hasta hoy nunca me quiso atender. A mí me dejaron solo, tirado los dos gobernadores. Es que a mí me ha tocado absolutamente manejar esto solo. No me han dado las herramientas.

¿Quieren dejar gerente de bolsillo?

Pues ellos están haciendo conmigo lo que han querido, me han maltratado, me han perseguido laboralmente, eso sí lo quiero decir, ellos lo que están buscando es un tema político. A lo último de sus mandatos se dieron cuenta de la gran importancia de la entidad y me quieren sacar faltando un mes de terminar su mandato, poner una ficha o un payaso para que puedan hacer y deshacer con una entidad que apenas acaba de nacer y necesita un manejo técnico.

¿Los gobernadores quieren dejar una ficha en la RAP?

Sí, sí señor. Y está demostrado porque resulta que el mismo 30 de noviembre pusieron como encargada a una de las personas más cercanas al gobernador Aguilar, ese día él categóricamente ordenó que quedara encargadoa la doctora Aída Hernández Angulo, la secretaria privada del gobernador de Santander.

¿Y cuál es su situación actual?

Yo estoy esperando que me notifiquen. Pasan los días y no me han dado respuesta.

¿Cuál es el presupuesto de la RAP?

Actualmente tiene un presupuesto limitado, pequeño, está alrededor de los $1.700 millones, el próximo año debe estar cerca a los $2.000 millones, pero con buena gestión y cooperación ese presupuesto puede ser mucho mayor.

Gobernadores no responden

Tras la entrevista con Sergio Agón y conocer sus denuncias, Vanguardia intentó comunicarse con los gobernadores de Santander, Mauricio Aguilar, y de Norte de Santander, Silvano Serrano.

En el primer caso no hubo respuesta a mensajes ni llamadas. Por su parte, el mandatario de Norte de Santander pidió que le fueran enviadas las preguntas ya que se encontraba fuera del país. Se le enviaron pero pasados varios días no se obtuvo una respuesta.

Para este lunes 11 de diciembre está citada una nueva reunión del Consejo Regional de la RAP, a la que no fue invitado el gerente Agón, quien insiste en que no ha sido notificado.

Redacción Vanguardia*

