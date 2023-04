Hay poca información sobre gastos de los candidatos por firmas, dice la MOE

Luego de la advertencia que hicieron hace algunas semanas los gobernadores del país, sobre el riesgo que representa para las elecciones la alteración del orden público en varias regiones de Colombia, el Gobierno Nacional y la Registraduría ratificaron que los comicios de este año cuentan con todas las garantías para su realización.

Durante la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el registrador nacional, Alexander Vega, señaló que actualmente existen 90 municipios del país que presentan riesgo, principalmente en zonas del Litoral Pacífico Caucano, Norte de Santander, Chocó y Meta.

No obstante, el funcionario aseguró que la decisión que se mantiene por el momento es no trasladar ningún puesto de votación para no permitir el constreñimiento a los electores, ni que se altere su derecho a participar en la contienda democrática.

Al respecto, la Misión de Observación Electoral (MOE), que viene haciendo un acompañamiento al proceso desde el año pasado, señaló que si bien ha aumentado la violencia en el país, las elecciones locales y regionales de este año no están en riesgo.

“Las elecciones se están preparado de manera responsable por parte de las organizaciones políticas, pese a que desde el año 2019 se ha visto el aumento de violencia de manera sostenida en algunas regiones del país, de manera particular contra liderazgos políticos que han denunciado y se les ha brindado acompañamiento de las Fuerzas Militares para garantizar el libre derecho al voto”, planteó la veeduría electoral.

Por su parte, desde el Ministerio del Interior anunciaron que tras la instalación de la Comisión de Garantías Electorales que tuvo lugar ayer en Bogotá, se empezarán a establecer medidas y mecanismos para el normal desarrollo del proceso y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos.

“Esta Comisión Nacional la vamos a trasladar a partir del mes de mayo a los territorios, es decir, vamos a descentralizar el funcionamiento, no con las comisiones departamentales que también están funcionando, y van a funcionar, pero queremos hacer presencia en el territorio y en los sitios, incluso más complicados, donde se requiera la presencia integral del Estado”, informó el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Sin reportes de los aspirantes por firmas

Aprovechando el encuentro con las autoridades que están al frente del nuevo proceso electoral, la MOE lanzó una alerta por la falta de claridad en la información sobre los ingresos y gastos en que están incurriendo los grupos significativos de ciudadanos promotores de candidaturas por firmas.